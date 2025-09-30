- 概要
BEMB: iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo
BEMBの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり54.07の安値と54.07の高値で取引されました。
iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Boダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BEMB株の現在の価格は？
iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Boの株価は本日54.07です。0.00%内で取引され、前日の終値は54.07、取引量は1に達しました。BEMBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Boの株は配当を出しますか？
iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Boの現在の価格は54.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.30%やUSDにも注目します。BEMBの動きはライブチャートで確認できます。
BEMB株を買う方法は？
iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Boの株は現在54.07で購入可能です。注文は通常54.07または54.37付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BEMBの最新情報はライブチャートで確認できます。
BEMB株に投資する方法は？
iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Boへの投資では、年間の値幅49.93 - 54.33と現在の54.07を考慮します。注文は多くの場合54.07や54.37で行われる前に、1.71%や3.48%と比較されます。BEMBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETFの株の最高値は？
iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETFの過去1年の最高値は54.33でした。49.93 - 54.33内で株価は大きく変動し、54.07と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Boのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETFの株の最低値は？
iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF(BEMB)の年間最安値は49.93でした。現在の54.07や49.93 - 54.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BEMBの動きはライブチャートで確認できます。
BEMBの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Boは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、54.07、0.30%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 54.07
- 始値
- 54.07
- 買値
- 54.07
- 買値
- 54.37
- 安値
- 54.07
- 高値
- 54.07
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 1.71%
- 6ヶ月の変化
- 3.48%
- 1年の変化
- 0.30%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8