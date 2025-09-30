クォートセクション
通貨 / BEMB
BEMB: iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo

54.07 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BEMBの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり54.07の安値と54.07の高値で取引されました。

iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Boダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BEMB株の現在の価格は？

iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Boの株価は本日54.07です。0.00%内で取引され、前日の終値は54.07、取引量は1に達しました。BEMBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Boの株は配当を出しますか？

iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Boの現在の価格は54.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.30%やUSDにも注目します。BEMBの動きはライブチャートで確認できます。

BEMB株を買う方法は？

iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Boの株は現在54.07で購入可能です。注文は通常54.07または54.37付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BEMBの最新情報はライブチャートで確認できます。

BEMB株に投資する方法は？

iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Boへの投資では、年間の値幅49.93 - 54.33と現在の54.07を考慮します。注文は多くの場合54.07や54.37で行われる前に、1.71%や3.48%と比較されます。BEMBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETFの株の最高値は？

iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETFの過去1年の最高値は54.33でした。49.93 - 54.33内で株価は大きく変動し、54.07と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Boのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETFの株の最低値は？

iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF(BEMB)の年間最安値は49.93でした。現在の54.07や49.93 - 54.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BEMBの動きはライブチャートで確認できます。

BEMBの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Boは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、54.07、0.30%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
54.07 54.07
1年のレンジ
49.93 54.33
以前の終値
54.07
始値
54.07
買値
54.07
買値
54.37
安値
54.07
高値
54.07
出来高
1
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
1.71%
6ヶ月の変化
3.48%
1年の変化
0.30%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8