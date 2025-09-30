- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BEMB: iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo
El tipo de cambio de BEMB de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 54.07, mientras que el máximo ha alcanzado 54.07.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BEMB hoy?
iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo (BEMB) se evalúa hoy en 54.07. El instrumento se negocia dentro de 0.00%; el cierre de ayer ha sido 54.07 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BEMB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo?
iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo se evalúa actualmente en 54.07. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.30% y USD. Monitoree los movimientos de BEMB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BEMB?
Puede comprar acciones de iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo (BEMB) al precio actual de 54.07. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 54.07 o 54.37, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BEMB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BEMB?
Invertir en iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo implica tener en cuenta el rango anual 49.93 - 54.33 y el precio actual 54.07. Muchos comparan 1.71% y 3.48% antes de colocar órdenes en 54.07 o 54.37. Estudie los cambios diarios de precios de BEMB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF?
El precio más alto de iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) en el último año ha sido 54.33. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 49.93 - 54.33, una comparación con 54.07 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF?
El precio más bajo de iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) para el año ha sido 49.93. La comparación con los actuales 54.07 y 49.93 - 54.33 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BEMB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BEMB?
En el pasado, iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 54.07 y 0.30% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 54.07
- Open
- 54.07
- Bid
- 54.07
- Ask
- 54.37
- Low
- 54.07
- High
- 54.07
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 1.71%
- Cambio a 6 meses
- 3.48%
- Cambio anual
- 0.30%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8