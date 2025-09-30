BEMB: iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo
今日BEMB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点54.07和高点54.07进行交易。
关注iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BEMB股票今天的价格是多少？
iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo股票今天的定价为54.07。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为54.07，交易量达到1。BEMB的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo股票是否支付股息？
iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo目前的价值为54.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.30%和USD。实时查看图表以跟踪BEMB走势。
如何购买BEMB股票？
您可以以54.07的当前价格购买iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo股票。订单通常设置在54.07或54.37附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BEMB的实时图表更新。
如何投资BEMB股票？
投资iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo需要考虑年度范围49.93 - 54.33和当前价格54.07。许多人在以54.07或54.37下订单之前，会比较1.71%和。实时查看BEMB价格图表，了解每日变化。
iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF的最高价格是54.33。在49.93 - 54.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo的绩效。
iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF股票的最低价格是多少？
iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF（BEMB）的最低价格为49.93。将其与当前的54.07和49.93 - 54.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BEMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BEMB股票是什么时候拆分的？
iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.07和0.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.07
- 开盘价
- 54.07
- 卖价
- 54.07
- 买价
- 54.37
- 最低价
- 54.07
- 最高价
- 54.07
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.71%
- 6个月变化
- 3.48%
- 年变化
- 0.30%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8