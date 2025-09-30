报价部分
货币 / BEMB
回到股票

BEMB: iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo

54.07 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BEMB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点54.07和高点54.07进行交易。

关注iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BEMB股票今天的价格是多少？

iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo股票今天的定价为54.07。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为54.07，交易量达到1。BEMB的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo股票是否支付股息？

iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo目前的价值为54.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.30%和USD。实时查看图表以跟踪BEMB走势。

如何购买BEMB股票？

您可以以54.07的当前价格购买iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo股票。订单通常设置在54.07或54.37附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BEMB的实时图表更新。

如何投资BEMB股票？

投资iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo需要考虑年度范围49.93 - 54.33和当前价格54.07。许多人在以54.07或54.37下订单之前，会比较1.71%和。实时查看BEMB价格图表，了解每日变化。

iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF的最高价格是54.33。在49.93 - 54.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo的绩效。

iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF（BEMB）的最低价格为49.93。将其与当前的54.07和49.93 - 54.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BEMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BEMB股票是什么时候拆分的？

iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.07和0.30%中可见。

日范围
54.07 54.07
年范围
49.93 54.33
前一天收盘价
54.07
开盘价
54.07
卖价
54.07
买价
54.37
最低价
54.07
最高价
54.07
交易量
1
日变化
0.00%
月变化
1.71%
6个月变化
3.48%
年变化
0.30%
