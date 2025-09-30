- Panoramica
BEMB: iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo
Il tasso di cambio BEMB ha avuto una variazione del -0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.06 e ad un massimo di 54.07.
Segui le dinamiche di iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BEMB oggi?
Oggi le azioni iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo sono prezzate a 54.07. Viene scambiato all'interno di -0.06%, la chiusura di ieri è stata 54.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BEMB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo pagano dividendi?
iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo è attualmente valutato a 54.07. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.30% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BEMB.
Come acquistare azioni BEMB?
Puoi acquistare azioni iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo al prezzo attuale di 54.07. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 54.07 o 54.37, mentre 5 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BEMB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BEMB?
Investire in iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo implica considerare l'intervallo annuale 49.93 - 54.33 e il prezzo attuale 54.07. Molti confrontano 1.71% e 3.48% prima di effettuare ordini su 54.07 o 54.37. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BEMB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF?
Il prezzo massimo di iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF nell'ultimo anno è stato 54.33. All'interno di 49.93 - 54.33, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 54.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF?
Il prezzo più basso di iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) nel corso dell'anno è stato 49.93. Confrontandolo con gli attuali 54.07 e 49.93 - 54.33 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BEMB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BEMB?
iShares Trust iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bo ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 54.10 e 0.30%.
- Chiusura Precedente
- 54.10
- Apertura
- 54.07
- Bid
- 54.07
- Ask
- 54.37
- Minimo
- 54.06
- Massimo
- 54.07
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -0.06%
- Variazione Mensile
- 1.71%
- Variazione Semestrale
- 3.48%
- Variazione Annuale
- 0.30%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8