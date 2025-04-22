- Visão do mercado
BEDZ: AdvisorShares Hotel ETF
A taxa do BEDZ para hoje mudou para -2.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.49 e o mais alto foi 33.79.
Veja a dinâmica do par de moedas AdvisorShares Hotel ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEDZ Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BEDZ hoje?
Hoje AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) está avaliado em 33.49. O instrumento é negociado dentro de -2.56%, o fechamento de ontem foi 34.37, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BEDZ em tempo real.
As ações de AdvisorShares Hotel ETF pagam dividendos?
Atualmente AdvisorShares Hotel ETF está avaliado em 33.49. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.55% e USD. Monitore os movimentos de BEDZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BEDZ?
Você pode comprar ações de AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) pelo preço atual 33.49. Ordens geralmente são executadas perto de 33.49 ou 33.79, enquanto 3 e -0.89% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BEDZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BEDZ?
Investir em AdvisorShares Hotel ETF envolve considerar a faixa anual 25.19 - 35.09 e o preço atual 33.49. Muitos comparam -2.70% e 14.89% antes de enviar ordens em 33.49 ou 33.79. Estude as mudanças diárias de preço de BEDZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações AdvisorShares Hotel ETF?
O maior preço de AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) no último ano foi 35.09. As ações oscilaram bastante dentro de 25.19 - 35.09, e a comparação com 34.37 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AdvisorShares Hotel ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações AdvisorShares Hotel ETF?
O menor preço de AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) no ano foi 25.19. A comparação com o preço atual 33.49 e 25.19 - 35.09 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BEDZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BEDZ?
No passado AdvisorShares Hotel ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.37 e 9.55% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 34.37
- Open
- 33.79
- Bid
- 33.49
- Ask
- 33.79
- Low
- 33.49
- High
- 33.79
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -2.56%
- Mudança mensal
- -2.70%
- Mudança de 6 meses
- 14.89%
- Mudança anual
- 9.55%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8