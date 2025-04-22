- Обзор рынка
BEDZ: AdvisorShares Hotel ETF
Курс BEDZ за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.37, а максимальная — 34.37.
Следите за динамикой AdvisorShares Hotel ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BEDZ
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BEDZ сегодня?
AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) сегодня оценивается на уровне 34.37. Инструмент торгуется в пределах -0.06%, вчерашнее закрытие составило 34.39, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BEDZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AdvisorShares Hotel ETF?
AdvisorShares Hotel ETF в настоящее время оценивается в 34.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.43% и USD. Отслеживайте движения BEDZ на графике в реальном времени.
Как купить акции BEDZ?
Вы можете купить акции AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) по текущей цене 34.37. Ордера обычно размещаются около 34.37 или 34.67, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BEDZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BEDZ?
Инвестирование в AdvisorShares Hotel ETF предполагает учет годового диапазона 25.19 - 35.09 и текущей цены 34.37. Многие сравнивают -0.15% и 17.91% перед размещением ордеров на 34.37 или 34.67. Изучайте ежедневные изменения цены BEDZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AdvisorShares Hotel ETF?
Самая высокая цена AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) за последний год составила 35.09. Акции заметно колебались в пределах 25.19 - 35.09, сравнение с 34.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AdvisorShares Hotel ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AdvisorShares Hotel ETF?
Самая низкая цена AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) за год составила 25.19. Сравнение с текущими 34.37 и 25.19 - 35.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BEDZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BEDZ?
В прошлом AdvisorShares Hotel ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.39 и 12.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.39
- Open
- 34.37
- Bid
- 34.37
- Ask
- 34.67
- Low
- 34.37
- High
- 34.37
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- -0.15%
- 6-месячное изменение
- 17.91%
- Годовое изменение
- 12.43%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8