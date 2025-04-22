КотировкиРазделы
Валюты / BEDZ
Назад в Рынок акций США

BEDZ: AdvisorShares Hotel ETF

34.37 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BEDZ за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.37, а максимальная — 34.37.

Следите за динамикой AdvisorShares Hotel ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BEDZ

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BEDZ сегодня?

AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) сегодня оценивается на уровне 34.37. Инструмент торгуется в пределах -0.06%, вчерашнее закрытие составило 34.39, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BEDZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AdvisorShares Hotel ETF?

AdvisorShares Hotel ETF в настоящее время оценивается в 34.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.43% и USD. Отслеживайте движения BEDZ на графике в реальном времени.

Как купить акции BEDZ?

Вы можете купить акции AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) по текущей цене 34.37. Ордера обычно размещаются около 34.37 или 34.67, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BEDZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BEDZ?

Инвестирование в AdvisorShares Hotel ETF предполагает учет годового диапазона 25.19 - 35.09 и текущей цены 34.37. Многие сравнивают -0.15% и 17.91% перед размещением ордеров на 34.37 или 34.67. Изучайте ежедневные изменения цены BEDZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AdvisorShares Hotel ETF?

Самая высокая цена AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) за последний год составила 35.09. Акции заметно колебались в пределах 25.19 - 35.09, сравнение с 34.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AdvisorShares Hotel ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AdvisorShares Hotel ETF?

Самая низкая цена AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) за год составила 25.19. Сравнение с текущими 34.37 и 25.19 - 35.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BEDZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BEDZ?

В прошлом AdvisorShares Hotel ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.39 и 12.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.37 34.37
Годовой диапазон
25.19 35.09
Предыдущее закрытие
34.39
Open
34.37
Bid
34.37
Ask
34.67
Low
34.37
High
34.37
Объем
1
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
-0.15%
6-месячное изменение
17.91%
Годовое изменение
12.43%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8