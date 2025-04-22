- Panorámica
BEDZ: AdvisorShares Hotel ETF
El tipo de cambio de BEDZ de hoy ha cambiado un -2.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.49, mientras que el máximo ha alcanzado 33.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AdvisorShares Hotel ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BEDZ hoy?
AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) se evalúa hoy en 33.49. El instrumento se negocia dentro de -2.56%; el cierre de ayer ha sido 34.37 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BEDZ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de AdvisorShares Hotel ETF?
AdvisorShares Hotel ETF se evalúa actualmente en 33.49. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.55% y USD. Monitoree los movimientos de BEDZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BEDZ?
Puede comprar acciones de AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) al precio actual de 33.49. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 33.49 o 33.79, mientras que 3 y -0.89% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BEDZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BEDZ?
Invertir en AdvisorShares Hotel ETF implica tener en cuenta el rango anual 25.19 - 35.09 y el precio actual 33.49. Muchos comparan -2.70% y 14.89% antes de colocar órdenes en 33.49 o 33.79. Estudie los cambios diarios de precios de BEDZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de AdvisorShares Hotel ETF?
El precio más alto de AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) en el último año ha sido 35.09. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.19 - 35.09, una comparación con 34.37 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de AdvisorShares Hotel ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de AdvisorShares Hotel ETF?
El precio más bajo de AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) para el año ha sido 25.19. La comparación con los actuales 33.49 y 25.19 - 35.09 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BEDZ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BEDZ?
En el pasado, AdvisorShares Hotel ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 34.37 y 9.55% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 34.37
- Open
- 33.79
- Bid
- 33.49
- Ask
- 33.79
- Low
- 33.49
- High
- 33.79
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- -2.56%
- Cambio mensual
- -2.70%
- Cambio a 6 meses
- 14.89%
- Cambio anual
- 9.55%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8