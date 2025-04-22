- Panoramica
BEDZ: AdvisorShares Hotel ETF
Il tasso di cambio BEDZ ha avuto una variazione del -0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.37 e ad un massimo di 34.37.
Segui le dinamiche di AdvisorShares Hotel ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BEDZ oggi?
Oggi le azioni AdvisorShares Hotel ETF sono prezzate a 34.37. Viene scambiato all'interno di -0.06%, la chiusura di ieri è stata 34.39 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BEDZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni AdvisorShares Hotel ETF pagano dividendi?
AdvisorShares Hotel ETF è attualmente valutato a 34.37. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.43% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BEDZ.
Come acquistare azioni BEDZ?
Puoi acquistare azioni AdvisorShares Hotel ETF al prezzo attuale di 34.37. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.37 o 34.67, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BEDZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BEDZ?
Investire in AdvisorShares Hotel ETF implica considerare l'intervallo annuale 25.19 - 35.09 e il prezzo attuale 34.37. Molti confrontano -0.15% e 17.91% prima di effettuare ordini su 34.37 o 34.67. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BEDZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni AdvisorShares Hotel ETF?
Il prezzo massimo di AdvisorShares Hotel ETF nell'ultimo anno è stato 35.09. All'interno di 25.19 - 35.09, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 34.39 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AdvisorShares Hotel ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AdvisorShares Hotel ETF?
Il prezzo più basso di AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) nel corso dell'anno è stato 25.19. Confrontandolo con gli attuali 34.37 e 25.19 - 35.09 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BEDZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BEDZ?
AdvisorShares Hotel ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 34.39 e 12.43%.
- Chiusura Precedente
- 34.39
- Apertura
- 34.37
- Bid
- 34.37
- Ask
- 34.67
- Minimo
- 34.37
- Massimo
- 34.37
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.06%
- Variazione Mensile
- -0.15%
- Variazione Semestrale
- 17.91%
- Variazione Annuale
- 12.43%
