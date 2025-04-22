- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BEDZ: AdvisorShares Hotel ETF
Der Wechselkurs von BEDZ hat sich für heute um -2.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.49 bis zu einem Hoch von 33.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die AdvisorShares Hotel ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEDZ News
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- U.S. Retail/Restaurant 2025 Mid-Year Outlook
- Hotels And Offices: From Operational Upside To Demand Uncertainty In The Age Of AI
- Trump officials paused, then resumed immigration raids in key economic sectors. Industry leaders say they’re still hopeful about making their case.
- Weekly Commentary: 'Real Economy Sphere Vs. Financial Sphere' Q1 2025 Z.1
- Vacation Plans Shrink With Consumer Confidence
- Opinion: International travelers are skipping the U.S. That could cost America’s economy $90 billion.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BEDZ heute?
Die Aktie von AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) notiert heute bei 33.49. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.56% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.37 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von BEDZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BEDZ Dividenden?
AdvisorShares Hotel ETF wird derzeit mit 33.49 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.55% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BEDZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich BEDZ-Aktien?
Sie können Aktien von AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) zum aktuellen Kurs von 33.49 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.49 oder 33.79 platziert, während 3 und -0.89% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BEDZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BEDZ-Aktien?
Bei einer Investition in AdvisorShares Hotel ETF müssen die jährliche Spanne 25.19 - 35.09 und der aktuelle Kurs 33.49 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.70% und 14.89%, bevor sie Orders zu 33.49 oder 33.79 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BEDZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AdvisorShares Hotel ETF?
Der höchste Kurs von AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) im vergangenen Jahr lag bei 35.09. Innerhalb von 25.19 - 35.09 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.37 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AdvisorShares Hotel ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AdvisorShares Hotel ETF?
Der niedrigste Kurs von AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) im Laufe des Jahres betrug 25.19. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.49 und der Spanne 25.19 - 35.09 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BEDZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BEDZ statt?
AdvisorShares Hotel ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.37 und 9.55% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.37
- Eröffnung
- 33.79
- Bid
- 33.49
- Ask
- 33.79
- Tief
- 33.49
- Hoch
- 33.79
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -2.56%
- Monatsänderung
- -2.70%
- 6-Monatsänderung
- 14.89%
- Jahresänderung
- 9.55%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8