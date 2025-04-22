- 概要
BEDZ: AdvisorShares Hotel ETF
BEDZの今日の為替レートは、-2.56%変化しました。日中、通貨は1あたり33.49の安値と33.79の高値で取引されました。
AdvisorShares Hotel ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BEDZ News
よくあるご質問
BEDZ株の現在の価格は？
AdvisorShares Hotel ETFの株価は本日33.49です。-2.56%内で取引され、前日の終値は34.37、取引量は3に達しました。BEDZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
AdvisorShares Hotel ETFの株は配当を出しますか？
AdvisorShares Hotel ETFの現在の価格は33.49です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.55%やUSDにも注目します。BEDZの動きはライブチャートで確認できます。
BEDZ株を買う方法は？
AdvisorShares Hotel ETFの株は現在33.49で購入可能です。注文は通常33.49または33.79付近で行われ、3や-0.89%が市場の動きを示します。BEDZの最新情報はライブチャートで確認できます。
BEDZ株に投資する方法は？
AdvisorShares Hotel ETFへの投資では、年間の値幅25.19 - 35.09と現在の33.49を考慮します。注文は多くの場合33.49や33.79で行われる前に、-2.70%や14.89%と比較されます。BEDZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
AdvisorShares Hotel ETFの株の最高値は？
AdvisorShares Hotel ETFの過去1年の最高値は35.09でした。25.19 - 35.09内で株価は大きく変動し、34.37と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AdvisorShares Hotel ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
AdvisorShares Hotel ETFの株の最低値は？
AdvisorShares Hotel ETF(BEDZ)の年間最安値は25.19でした。現在の33.49や25.19 - 35.09と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BEDZの動きはライブチャートで確認できます。
BEDZの株式分割はいつ行われましたか？
AdvisorShares Hotel ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.37、9.55%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 34.37
- 始値
- 33.79
- 買値
- 33.49
- 買値
- 33.79
- 安値
- 33.49
- 高値
- 33.79
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -2.56%
- 1ヶ月の変化
- -2.70%
- 6ヶ月の変化
- 14.89%
- 1年の変化
- 9.55%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8