BEDZ: AdvisorShares Hotel ETF

34.37 USD 0.02 (0.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BEDZ a changé de -0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.37 et à un maximum de 34.37.

Suivez la dynamique AdvisorShares Hotel ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

BEDZ Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BEDZ aujourd'hui ?

L'action AdvisorShares Hotel ETF est cotée à 34.37 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.06%, a clôturé hier à 34.39 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de BEDZ présente ces mises à jour.

L'action AdvisorShares Hotel ETF verse-t-elle des dividendes ?

AdvisorShares Hotel ETF est actuellement valorisé à 34.37. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.43% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BEDZ.

Comment acheter des actions BEDZ ?

Vous pouvez acheter des actions AdvisorShares Hotel ETF au cours actuel de 34.37. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.37 ou de 34.67, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BEDZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BEDZ ?

Investir dans AdvisorShares Hotel ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.19 - 35.09 et le prix actuel 34.37. Beaucoup comparent -0.15% et 17.91% avant de passer des ordres à 34.37 ou 34.67. Consultez le graphique du cours de BEDZ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action AdvisorShares Hotel ETF ?

Le cours le plus élevé de AdvisorShares Hotel ETF l'année dernière était 35.09. Au cours de 25.19 - 35.09, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 34.39 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AdvisorShares Hotel ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action AdvisorShares Hotel ETF ?

Le cours le plus bas de AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) sur l'année a été 25.19. Sa comparaison avec 34.37 et 25.19 - 35.09 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BEDZ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BEDZ a-t-elle été divisée ?

AdvisorShares Hotel ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 34.39 et 12.43% après les opérations sur titres.

Range quotidien
34.37 34.37
Range Annuel
25.19 35.09
Clôture Précédente
34.39
Ouverture
34.37
Bid
34.37
Ask
34.67
Plus Bas
34.37
Plus Haut
34.37
Volume
1
Changement quotidien
-0.06%
Changement Mensuel
-0.15%
Changement à 6 Mois
17.91%
Changement Annuel
12.43%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8