BEDZ: AdvisorShares Hotel ETF

34.37 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BEDZ汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点34.37和高点34.37进行交易。

关注AdvisorShares Hotel ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BEDZ新闻

常见问题解答

BEDZ股票今天的价格是多少？

AdvisorShares Hotel ETF股票今天的定价为34.37。它在-0.06%范围内交易，昨天的收盘价为34.39，交易量达到1。BEDZ的实时价格图表显示了这些更新。

AdvisorShares Hotel ETF股票是否支付股息？

AdvisorShares Hotel ETF目前的价值为34.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.43%和USD。实时查看图表以跟踪BEDZ走势。

如何购买BEDZ股票？

您可以以34.37的当前价格购买AdvisorShares Hotel ETF股票。订单通常设置在34.37或34.67附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BEDZ的实时图表更新。

如何投资BEDZ股票？

投资AdvisorShares Hotel ETF需要考虑年度范围25.19 - 35.09和当前价格34.37。许多人在以34.37或34.67下订单之前，会比较-0.15%和。实时查看BEDZ价格图表，了解每日变化。

AdvisorShares Hotel ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AdvisorShares Hotel ETF的最高价格是35.09。在25.19 - 35.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AdvisorShares Hotel ETF的绩效。

AdvisorShares Hotel ETF股票的最低价格是多少？

AdvisorShares Hotel ETF（BEDZ）的最低价格为25.19。将其与当前的34.37和25.19 - 35.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BEDZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BEDZ股票是什么时候拆分的？

AdvisorShares Hotel ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.39和12.43%中可见。

日范围
34.37 34.37
年范围
25.19 35.09
前一天收盘价
34.39
开盘价
34.37
卖价
34.37
买价
34.67
最低价
34.37
最高价
34.37
交易量
1
日变化
-0.06%
月变化
-0.15%
6个月变化
17.91%
年变化
12.43%
