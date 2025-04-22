BEDZ: AdvisorShares Hotel ETF
今日BEDZ汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点34.37和高点34.37进行交易。
关注AdvisorShares Hotel ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEDZ新闻
常见问题解答
BEDZ股票今天的价格是多少？
AdvisorShares Hotel ETF股票今天的定价为34.37。它在-0.06%范围内交易，昨天的收盘价为34.39，交易量达到1。BEDZ的实时价格图表显示了这些更新。
AdvisorShares Hotel ETF股票是否支付股息？
AdvisorShares Hotel ETF目前的价值为34.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.43%和USD。实时查看图表以跟踪BEDZ走势。
如何购买BEDZ股票？
您可以以34.37的当前价格购买AdvisorShares Hotel ETF股票。订单通常设置在34.37或34.67附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BEDZ的实时图表更新。
如何投资BEDZ股票？
投资AdvisorShares Hotel ETF需要考虑年度范围25.19 - 35.09和当前价格34.37。许多人在以34.37或34.67下订单之前，会比较-0.15%和。实时查看BEDZ价格图表，了解每日变化。
AdvisorShares Hotel ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AdvisorShares Hotel ETF的最高价格是35.09。在25.19 - 35.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AdvisorShares Hotel ETF的绩效。
AdvisorShares Hotel ETF股票的最低价格是多少？
AdvisorShares Hotel ETF（BEDZ）的最低价格为25.19。将其与当前的34.37和25.19 - 35.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BEDZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BEDZ股票是什么时候拆分的？
AdvisorShares Hotel ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.39和12.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.39
- 开盘价
- 34.37
- 卖价
- 34.37
- 买价
- 34.67
- 最低价
- 34.37
- 最高价
- 34.37
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- -0.15%
- 6个月变化
- 17.91%
- 年变化
- 12.43%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8