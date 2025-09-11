Moedas / BE
BE: Bloom Energy Corporation Class A
79.10 USD 0.56 (0.70%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BE para hoje mudou para -0.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 77.61 e o mais alto foi 80.76.
Veja a dinâmica do par de moedas Bloom Energy Corporation Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BE Notícias
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Oracle Partner Up 125% From July Breakout. This Is Why It's Still Rising.
- Bloom Energy’s stock is surging — and could ride Oracle’s growth to even more gains
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Why Bloom Energy Stock Hit an All-Time High Today
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- GEV Stock Wins Deal to Repower German Wind Farm: Should You Invest Now?
- Ações da Bloom Energy atingem máxima histórica de US$ 71,75
- Bloom Energy stock hits all-time high at 71.75 USD
- Ações da Bloom Energy disparam após Morgan Stanley elevar preço-alvo para máxima do mercado
- Morgan Stanley eleva preço-alvo das ações da Bloom Energy para US$ 85
- Bloom Energy stock price target raised to $85 from $44 at Morgan Stanley
- Tesla and Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- The AI trade will make or break your stock portfolio. Here’s how to win in 2025.
- Why Bloom Energy Stock Surged to All-Time Highs This Week and Is Up 200% in 2025
- Can Bloom Energy Gain From the Rising Demand for Clean Electricity?
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Preço-alvo das ações da Bloom Energy elevado para US$ 65 pelo Wells Fargo devido à demanda de IA
- Bloom Energy stock price target raised to $65 by Wells Fargo on AI demand
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Beyond EVs: How Tesla Energy will Power the Next Growth Phase
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Preço-alvo da Bloom Energy elevado para US$ 75 de US$ 35 pelo BMO Capital
