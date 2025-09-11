货币 / BE
BE: Bloom Energy Corporation Class A
75.42 USD 2.13 (2.91%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BE汇率已更改2.91%。当日，交易品种以低点72.35和高点75.47进行交易。
关注Bloom Energy Corporation Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BE新闻
- Oracle Partner Up 125% From July Breakout. This Is Why It's Still Rising.
- Bloom Energy’s stock is surging — and could ride Oracle’s growth to even more gains
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Why Bloom Energy Stock Hit an All-Time High Today
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- GEV Stock Wins Deal to Repower German Wind Farm: Should You Invest Now?
- Bloom Energy股票创历史新高，达71.75美元
- Bloom Energy股价飙升，摩根士丹利将目标价上调至华尔街最高水平
- Morgan Stanley上调Bloom Energy股票目标价至85美元，此前为44美元
- Tesla and Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- The AI trade will make or break your stock portfolio. Here’s how to win in 2025.
- Why Bloom Energy Stock Surged to All-Time Highs This Week and Is Up 200% in 2025
- Can Bloom Energy Gain From the Rising Demand for Clean Electricity?
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Wells Fargo上调Bloom Energy目标价至65美元，看好AI需求
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Beyond EVs: How Tesla Energy will Power the Next Growth Phase
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- BMO Capital将Bloom Energy Corp.目标价从35美元上调至75美元
日范围
72.35 75.47
年范围
9.02 75.47
- 前一天收盘价
- 73.29
- 开盘价
- 73.48
- 卖价
- 75.42
- 买价
- 75.72
- 最低价
- 72.35
- 最高价
- 75.47
- 交易量
- 4.493 K
- 日变化
- 2.91%
- 月变化
- 50.84%
- 6个月变化
- 280.72%
- 年变化
- 620.34%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值