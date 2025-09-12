통화 / BE
BE: Bloom Energy Corporation Class A
84.93 USD 3.98 (4.92%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BE 환율이 오늘 4.92%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 81.60이고 고가는 85.40이었습니다.
Bloom Energy Corporation Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
81.60 85.40
년간 변동
9.02 85.40
- 이전 종가
- 80.95
- 시가
- 83.80
- Bid
- 84.93
- Ask
- 85.23
- 저가
- 81.60
- 고가
- 85.40
- 볼륨
- 23.786 K
- 일일 변동
- 4.92%
- 월 변동
- 69.86%
- 6개월 변동
- 328.72%
- 년간 변동율
- 711.17%
