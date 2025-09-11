Währungen / BE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BE: Bloom Energy Corporation Class A
80.95 USD 1.29 (1.62%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BE hat sich für heute um 1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.61 bis zu einem Hoch von 84.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bloom Energy Corporation Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BE News
- Bloom Energy (BE) Laps the Stock Market: Here's Why
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Oracle Partner Up 125% From July Breakout. This Is Why It's Still Rising.
- Bloom Energy’s stock is surging — and could ride Oracle’s growth to even more gains
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Why Bloom Energy Stock Hit an All-Time High Today
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- GEV Stock Wins Deal to Repower German Wind Farm: Should You Invest Now?
- Bloom Energy-Aktie erreicht Allzeithoch bei 71,75 USD
- Bloom Energy stock hits all-time high at 71.75 USD
- Morgan Stanley hebt Kursziel für Bloom Energy massiv auf 85 US-Dollar an
- Bloom Energy stock price target raised to $85 from $44 at Morgan Stanley
- Tesla and Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- The AI trade will make or break your stock portfolio. Here’s how to win in 2025.
- Why Bloom Energy Stock Surged to All-Time Highs This Week and Is Up 200% in 2025
- Can Bloom Energy Gain From the Rising Demand for Clean Electricity?
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- KI-Boom beflügelt Bloom Energy: Wells Fargo erhöht Kursziel deutlich auf 65 Dollar
- Bloom Energy stock price target raised to $65 by Wells Fargo on AI demand
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Beyond EVs: How Tesla Energy will Power the Next Growth Phase
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Bloom Energy: BMO Capital verdoppelt Kursziel auf 75 US-Dollar
Tagesspanne
77.61 84.02
Jahresspanne
9.02 84.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 79.66
- Eröffnung
- 80.44
- Bid
- 80.95
- Ask
- 81.25
- Tief
- 77.61
- Hoch
- 84.02
- Volumen
- 25.362 K
- Tagesänderung
- 1.62%
- Monatsänderung
- 61.90%
- 6-Monatsänderung
- 308.63%
- Jahresänderung
- 673.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K