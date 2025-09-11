KurseKategorien
BE: Bloom Energy Corporation Class A

80.95 USD 1.29 (1.62%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BE hat sich für heute um 1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.61 bis zu einem Hoch von 84.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bloom Energy Corporation Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
77.61 84.02
Jahresspanne
9.02 84.02
Vorheriger Schlusskurs
79.66
Eröffnung
80.44
Bid
80.95
Ask
81.25
Tief
77.61
Hoch
84.02
Volumen
25.362 K
Tagesänderung
1.62%
Monatsänderung
61.90%
6-Monatsänderung
308.63%
Jahresänderung
673.16%
