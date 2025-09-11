КотировкиРазделы
Валюты / BE
BE: Bloom Energy Corporation Class A

73.29 USD 6.26 (9.34%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BE за сегодня изменился на 9.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.94, а максимальная — 73.42.

Следите за динамикой Bloom Energy Corporation Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
69.94 73.42
Годовой диапазон
9.02 73.42
Предыдущее закрытие
67.03
Open
71.81
Bid
73.29
Ask
73.59
Low
69.94
High
73.42
Объем
28.506 K
Дневное изменение
9.34%
Месячное изменение
46.58%
6-месячное изменение
269.96%
Годовое изменение
600.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.