BE: Bloom Energy Corporation Class A
73.29 USD 6.26 (9.34%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BE за сегодня изменился на 9.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.94, а максимальная — 73.42.
Следите за динамикой Bloom Energy Corporation Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
69.94 73.42
Годовой диапазон
9.02 73.42
- Предыдущее закрытие
- 67.03
- Open
- 71.81
- Bid
- 73.29
- Ask
- 73.59
- Low
- 69.94
- High
- 73.42
- Объем
- 28.506 K
- Дневное изменение
- 9.34%
- Месячное изменение
- 46.58%
- 6-месячное изменение
- 269.96%
- Годовое изменение
- 600.00%
