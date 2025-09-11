CotizacionesSecciones
BE: Bloom Energy Corporation Class A

79.66 USD 6.37 (8.69%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BE de hoy ha cambiado un 8.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 72.35, mientras que el máximo ha alcanzado 80.47.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Bloom Energy Corporation Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
72.35 80.47
Rango anual
9.02 80.47
Cierres anteriores
73.29
Open
73.48
Bid
79.66
Ask
79.96
Low
72.35
High
80.47
Volumen
26.532 K
Cambio diario
8.69%
Cambio mensual
59.32%
Cambio a 6 meses
302.12%
Cambio anual
660.84%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B