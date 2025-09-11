Divisas / BE
BE: Bloom Energy Corporation Class A
79.66 USD 6.37 (8.69%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BE de hoy ha cambiado un 8.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 72.35, mientras que el máximo ha alcanzado 80.47.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bloom Energy Corporation Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BE News
Rango diario
72.35 80.47
Rango anual
9.02 80.47
- Cierres anteriores
- 73.29
- Open
- 73.48
- Bid
- 79.66
- Ask
- 79.96
- Low
- 72.35
- High
- 80.47
- Volumen
- 26.532 K
- Cambio diario
- 8.69%
- Cambio mensual
- 59.32%
- Cambio a 6 meses
- 302.12%
- Cambio anual
- 660.84%
