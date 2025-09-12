Devises / BE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BE: Bloom Energy Corporation Class A
84.93 USD 3.98 (4.92%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BE a changé de 4.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 81.60 et à un maximum de 85.40.
Suivez la dynamique Bloom Energy Corporation Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BE Nouvelles
- L’objectif de prix de l’action Bloom Energy relevé à 105€ contre 41€ par UBS
- Bloom Energy stock price target raised to $105 from $41 at UBS
- Inside the Recent Rally in Hydrogen ETFs
- Bloom Energy (BE) Laps the Stock Market: Here's Why
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Oracle Partner Up 125% From July Breakout. This Is Why It's Still Rising.
- Bloom Energy’s stock is surging — and could ride Oracle’s growth to even more gains
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Why Bloom Energy Stock Hit an All-Time High Today
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- GEV Stock Wins Deal to Repower German Wind Farm: Should You Invest Now?
- Le titre de Bloom Energy atteint un niveau record à 71,75 USD
- Bloom Energy stock hits all-time high at 71.75 USD
- Le titre de Bloom Energy s’envole après que Morgan Stanley relève son objectif de cours
- Morgan Stanley relève l’objectif de cours de l’action Bloom Energy à 85€ contre 44€
- Bloom Energy stock price target raised to $85 from $44 at Morgan Stanley
- Tesla and Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- The AI trade will make or break your stock portfolio. Here’s how to win in 2025.
- Why Bloom Energy Stock Surged to All-Time Highs This Week and Is Up 200% in 2025
- Can Bloom Energy Gain From the Rising Demand for Clean Electricity?
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Wells Fargo relève l’objectif de cours de Bloom Energy à 65 $ en raison de la demande liée à l’IA
- Bloom Energy stock price target raised to $65 by Wells Fargo on AI demand
Range quotidien
81.60 85.40
Range Annuel
9.02 85.40
- Clôture Précédente
- 80.95
- Ouverture
- 83.80
- Bid
- 84.93
- Ask
- 85.23
- Plus Bas
- 81.60
- Plus Haut
- 85.40
- Volume
- 23.786 K
- Changement quotidien
- 4.92%
- Changement Mensuel
- 69.86%
- Changement à 6 Mois
- 328.72%
- Changement Annuel
- 711.17%
20 septembre, samedi