BE: Bloom Energy Corporation Class A

84.93 USD 3.98 (4.92%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BE a changé de 4.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 81.60 et à un maximum de 85.40.

Suivez la dynamique Bloom Energy Corporation Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
81.60 85.40
Range Annuel
9.02 85.40
Clôture Précédente
80.95
Ouverture
83.80
Bid
84.93
Ask
85.23
Plus Bas
81.60
Plus Haut
85.40
Volume
23.786 K
Changement quotidien
4.92%
Changement Mensuel
69.86%
Changement à 6 Mois
328.72%
Changement Annuel
711.17%
