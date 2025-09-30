- Visão do mercado
BDEC: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December
A taxa do BDEC para hoje mudou para 0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 47.71 e o mais alto foi 47.84.
Veja a dinâmica do par de moedas Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BDEC hoje?
Hoje Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) está avaliado em 47.83. O instrumento é negociado dentro de 0.13%, o fechamento de ontem foi 47.77, e o volume de negociação atingiu 18. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BDEC em tempo real.
As ações de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December pagam dividendos?
Atualmente Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December está avaliado em 47.83. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.44% e USD. Monitore os movimentos de BDEC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BDEC?
Você pode comprar ações de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) pelo preço atual 47.83. Ordens geralmente são executadas perto de 47.83 ou 48.13, enquanto 18 e 0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BDEC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BDEC?
Investir em Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December envolve considerar a faixa anual 37.91 - 47.95 e o preço atual 47.83. Muitos comparam 3.78% e 14.65% antes de enviar ordens em 47.83 ou 48.13. Estude as mudanças diárias de preço de BDEC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December?
O maior preço de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) no último ano foi 47.95. As ações oscilaram bastante dentro de 37.91 - 47.95, e a comparação com 47.77 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December?
O menor preço de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) no ano foi 37.91. A comparação com o preço atual 47.83 e 37.91 - 47.95 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BDEC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BDEC?
No passado Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 47.77 e 11.44% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 47.77
- Open
- 47.79
- Bid
- 47.83
- Ask
- 48.13
- Low
- 47.71
- High
- 47.84
- Volume
- 18
- Mudança diária
- 0.13%
- Mudança mensal
- 3.78%
- Mudança de 6 meses
- 14.65%
- Mudança anual
- 11.44%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8