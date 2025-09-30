- Обзор рынка
BDEC: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December
Курс BDEC за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.78, а максимальная — 47.81.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BDEC сегодня?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) сегодня оценивается на уровне 47.81. Инструмент торгуется в пределах 0.08%, вчерашнее закрытие составило 47.77, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BDEC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 47.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.39% и USD. Отслеживайте движения BDEC на графике в реальном времени.
Как купить акции BDEC?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) по текущей цене 47.81. Ордера обычно размещаются около 47.81 или 48.11, тогда как 3 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BDEC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BDEC?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 37.91 - 47.95 и текущей цены 47.81. Многие сравнивают 3.73% и 14.60% перед размещением ордеров на 47.81 или 48.11. Изучайте ежедневные изменения цены BDEC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) за последний год составила 47.95. Акции заметно колебались в пределах 37.91 - 47.95, сравнение с 47.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) за год составила 37.91. Сравнение с текущими 47.81 и 37.91 - 47.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BDEC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BDEC?
В прошлом Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.77 и 11.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.77
- Open
- 47.79
- Bid
- 47.81
- Ask
- 48.11
- Low
- 47.78
- High
- 47.81
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 3.73%
- 6-месячное изменение
- 14.60%
- Годовое изменение
- 11.39%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8