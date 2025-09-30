КотировкиРазделы
Валюты / BDEC
BDEC: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

47.81 USD 0.04 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BDEC за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.78, а максимальная — 47.81.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BDEC сегодня?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) сегодня оценивается на уровне 47.81. Инструмент торгуется в пределах 0.08%, вчерашнее закрытие составило 47.77, а торговый объем достиг 3.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 47.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.39% и USD.

Как купить акции BDEC?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) по текущей цене 47.81.

Как инвестировать в акции BDEC?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 37.91 - 47.95 и текущей цены 47.81.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) за последний год составила 47.95. Акции заметно колебались в пределах 37.91 - 47.95.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) за год составила 37.91. Сравнение с текущими 47.81 и 37.91 - 47.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа.

Когда произошло дробление акций BDEC?

В прошлом Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.77 и 11.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.78 47.81
Годовой диапазон
37.91 47.95
Предыдущее закрытие
47.77
Open
47.79
Bid
47.81
Ask
48.11
Low
47.78
High
47.81
Объем
3
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
3.73%
6-месячное изменение
14.60%
Годовое изменение
11.39%
