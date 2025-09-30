- Panorámica
BDEC: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December
El tipo de cambio de BDEC de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 47.71, mientras que el máximo ha alcanzado 47.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BDEC hoy?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) se evalúa hoy en 47.78. El instrumento se negocia dentro de 0.02%; el cierre de ayer ha sido 47.77 y el volumen comercial ha alcanzado 12. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BDEC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December se evalúa actualmente en 47.78. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.32% y USD. Monitoree los movimientos de BDEC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BDEC?
Puede comprar acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) al precio actual de 47.78. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 47.78 o 48.08, mientras que 12 y -0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BDEC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BDEC?
Invertir en Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December implica tener en cuenta el rango anual 37.91 - 47.95 y el precio actual 47.78. Muchos comparan 3.67% y 14.53% antes de colocar órdenes en 47.78 o 48.08. Estudie los cambios diarios de precios de BDEC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December?
El precio más alto de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) en el último año ha sido 47.95. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 37.91 - 47.95, una comparación con 47.77 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December?
El precio más bajo de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) para el año ha sido 37.91. La comparación con los actuales 47.78 y 37.91 - 47.95 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BDEC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BDEC?
En el pasado, Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 47.77 y 11.32% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 47.77
- Open
- 47.79
- Bid
- 47.78
- Ask
- 48.08
- Low
- 47.71
- High
- 47.81
- Volumen
- 12
- Cambio diario
- 0.02%
- Cambio mensual
- 3.67%
- Cambio a 6 meses
- 14.53%
- Cambio anual
- 11.32%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8