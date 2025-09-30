- Aperçu
BDEC: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December
Le taux de change de BDEC a changé de 0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 47.76 et à un maximum de 47.91.
Suivez la dynamique Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BDEC aujourd'hui ?
L'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December est cotée à 47.77 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.21%, a clôturé hier à 47.67 et son volume d'échange a atteint 28. Le graphique en temps réel du cours de BDEC présente ces mises à jour.
L'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December verse-t-elle des dividendes ?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December est actuellement valorisé à 47.77. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.30% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BDEC.
Comment acheter des actions BDEC ?
Vous pouvez acheter des actions Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December au cours actuel de 47.77. Les ordres sont généralement placés à proximité de 47.77 ou de 48.07, le 28 et le -0.27% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BDEC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BDEC ?
Investir dans Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December implique de prendre en compte la fourchette annuelle 37.91 - 47.95 et le prix actuel 47.77. Beaucoup comparent 3.65% et 14.50% avant de passer des ordres à 47.77 ou 48.07. Consultez le graphique du cours de BDEC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December ?
Le cours le plus élevé de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December l'année dernière était 47.95. Au cours de 37.91 - 47.95, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 47.67 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December ?
Le cours le plus bas de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) sur l'année a été 37.91. Sa comparaison avec 47.77 et 37.91 - 47.95 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BDEC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BDEC a-t-elle été divisée ?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 47.67 et 11.30% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 47.67
- Ouverture
- 47.90
- Bid
- 47.77
- Ask
- 48.07
- Plus Bas
- 47.76
- Plus Haut
- 47.91
- Volume
- 28
- Changement quotidien
- 0.21%
- Changement Mensuel
- 3.65%
- Changement à 6 Mois
- 14.50%
- Changement Annuel
- 11.30%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8