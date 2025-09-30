- Panoramica
BDEC: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December
Il tasso di cambio BDEC ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.78 e ad un massimo di 47.81.
Segui le dinamiche di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BDEC oggi?
Oggi le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December sono prezzate a 47.81. Viene scambiato all'interno di 0.08%, la chiusura di ieri è stata 47.77 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BDEC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December pagano dividendi?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December è attualmente valutato a 47.81. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.39% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BDEC.
Come acquistare azioni BDEC?
Puoi acquistare azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December al prezzo attuale di 47.81. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 47.81 o 48.11, mentre 3 e 0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BDEC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BDEC?
Investire in Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December implica considerare l'intervallo annuale 37.91 - 47.95 e il prezzo attuale 47.81. Molti confrontano 3.73% e 14.60% prima di effettuare ordini su 47.81 o 48.11. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BDEC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December?
Il prezzo massimo di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December nell'ultimo anno è stato 47.95. All'interno di 37.91 - 47.95, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 47.77 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December?
Il prezzo più basso di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) nel corso dell'anno è stato 37.91. Confrontandolo con gli attuali 47.81 e 37.91 - 47.95 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BDEC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BDEC?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 47.77 e 11.39%.
- Chiusura Precedente
- 47.77
- Apertura
- 47.79
- Bid
- 47.81
- Ask
- 48.11
- Minimo
- 47.78
- Massimo
- 47.81
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.08%
- Variazione Mensile
- 3.73%
- Variazione Semestrale
- 14.60%
- Variazione Annuale
- 11.39%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8