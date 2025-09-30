QuotazioniSezioni
Valute / BDEC
BDEC: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

47.81 USD 0.04 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BDEC ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.78 e ad un massimo di 47.81.

Segui le dinamiche di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BDEC oggi?

Oggi le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December sono prezzate a 47.81. Viene scambiato all'interno di 0.08%, la chiusura di ieri è stata 47.77 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BDEC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December pagano dividendi?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December è attualmente valutato a 47.81. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.39% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BDEC.

Come acquistare azioni BDEC?

Puoi acquistare azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December al prezzo attuale di 47.81. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 47.81 o 48.11, mentre 3 e 0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BDEC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BDEC?

Investire in Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December implica considerare l'intervallo annuale 37.91 - 47.95 e il prezzo attuale 47.81. Molti confrontano 3.73% e 14.60% prima di effettuare ordini su 47.81 o 48.11. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BDEC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December?

Il prezzo massimo di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December nell'ultimo anno è stato 47.95. All'interno di 37.91 - 47.95, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 47.77 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December?

Il prezzo più basso di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) nel corso dell'anno è stato 37.91. Confrontandolo con gli attuali 47.81 e 37.91 - 47.95 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BDEC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BDEC?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 47.77 e 11.39%.

Intervallo Giornaliero
47.78 47.81
Intervallo Annuale
37.91 47.95
Chiusura Precedente
47.77
Apertura
47.79
Bid
47.81
Ask
48.11
Minimo
47.78
Massimo
47.81
Volume
3
Variazione giornaliera
0.08%
Variazione Mensile
3.73%
Variazione Semestrale
14.60%
Variazione Annuale
11.39%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8