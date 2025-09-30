- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BDEC: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December
BDECの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり47.71の安値と47.81の高値で取引されました。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Decemberダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BDEC株の現在の価格は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Decemberの株価は本日47.78です。0.02%内で取引され、前日の終値は47.77、取引量は12に達しました。BDECのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Decemberの株は配当を出しますか？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Decemberの現在の価格は47.78です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.32%やUSDにも注目します。BDECの動きはライブチャートで確認できます。
BDEC株を買う方法は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Decemberの株は現在47.78で購入可能です。注文は通常47.78または48.08付近で行われ、12や-0.02%が市場の動きを示します。BDECの最新情報はライブチャートで確認できます。
BDEC株に投資する方法は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Decemberへの投資では、年間の値幅37.91 - 47.95と現在の47.78を考慮します。注文は多くの場合47.78や48.08で行われる前に、3.67%や14.53%と比較されます。BDECの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Decemberの株の最高値は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Decemberの過去1年の最高値は47.95でした。37.91 - 47.95内で株価は大きく変動し、47.77と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Decemberのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Decemberの株の最低値は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December(BDEC)の年間最安値は37.91でした。現在の47.78や37.91 - 47.95と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BDECの動きはライブチャートで確認できます。
BDECの株式分割はいつ行われましたか？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Decemberは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、47.77、11.32%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 47.77
- 始値
- 47.79
- 買値
- 47.78
- 買値
- 48.08
- 安値
- 47.71
- 高値
- 47.81
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- 0.02%
- 1ヶ月の変化
- 3.67%
- 6ヶ月の変化
- 14.53%
- 1年の変化
- 11.32%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8