BDEC: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

47.78 USD 0.01 (0.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BDECの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり47.71の安値と47.81の高値で取引されました。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Decemberダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
47.71 47.81
1年のレンジ
37.91 47.95
以前の終値
47.77
始値
47.79
買値
47.78
買値
48.08
安値
47.71
高値
47.81
出来高
12
1日の変化
0.02%
1ヶ月の変化
3.67%
6ヶ月の変化
14.53%
1年の変化
11.32%
