BDEC: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December
Der Wechselkurs von BDEC hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.71 bis zu einem Hoch von 47.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BDEC heute?
Die Aktie von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) notiert heute bei 47.83. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 47.77 und das Handelsvolumen erreichte 18. Das Live-Chart von BDEC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BDEC Dividenden?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December wird derzeit mit 47.83 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.44% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BDEC zu verfolgen.
Wie kaufe ich BDEC-Aktien?
Sie können Aktien von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) zum aktuellen Kurs von 47.83 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 47.83 oder 48.13 platziert, während 18 und 0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BDEC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BDEC-Aktien?
Bei einer Investition in Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December müssen die jährliche Spanne 37.91 - 47.95 und der aktuelle Kurs 47.83 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.78% und 14.65%, bevor sie Orders zu 47.83 oder 48.13 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BDEC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December?
Der höchste Kurs von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) im vergangenen Jahr lag bei 47.95. Innerhalb von 37.91 - 47.95 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 47.77 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December?
Der niedrigste Kurs von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) im Laufe des Jahres betrug 37.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 47.83 und der Spanne 37.91 - 47.95 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BDEC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BDEC statt?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 47.77 und 11.44% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.77
- Eröffnung
- 47.79
- Bid
- 47.83
- Ask
- 48.13
- Tief
- 47.71
- Hoch
- 47.84
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- 0.13%
- Monatsänderung
- 3.78%
- 6-Monatsänderung
- 14.65%
- Jahresänderung
- 11.44%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8