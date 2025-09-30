BDEC股票今天的价格是多少？ Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December股票今天的定价为47.78。它在0.02%范围内交易，昨天的收盘价为47.77，交易量达到12。BDEC的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December股票是否支付股息？ Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December目前的价值为47.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.32%和USD。实时查看图表以跟踪BDEC走势。

如何购买BDEC股票？ 您可以以47.78的当前价格购买Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December股票。订单通常设置在47.78或48.08附近，而12和-0.02%显示市场活动。立即关注BDEC的实时图表更新。

如何投资BDEC股票？ 投资Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December需要考虑年度范围37.91 - 47.95和当前价格47.78。许多人在以47.78或48.08下订单之前，会比较3.67%和。实时查看BDEC价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December的最高价格是47.95。在37.91 - 47.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December的绩效。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？ Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December（BDEC）的最低价格为37.91。将其与当前的47.78和37.91 - 47.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BDEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。