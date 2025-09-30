报价部分
BDEC: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

47.78 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BDEC汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点47.71和高点47.81进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BDEC股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December股票今天的定价为47.78。它在0.02%范围内交易，昨天的收盘价为47.77，交易量达到12。BDEC的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December目前的价值为47.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.32%和USD。实时查看图表以跟踪BDEC走势。

如何购买BDEC股票？

您可以以47.78的当前价格购买Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December股票。订单通常设置在47.78或48.08附近，而12和-0.02%显示市场活动。立即关注BDEC的实时图表更新。

如何投资BDEC股票？

投资Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December需要考虑年度范围37.91 - 47.95和当前价格47.78。许多人在以47.78或48.08下订单之前，会比较3.67%和。实时查看BDEC价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December的最高价格是47.95。在37.91 - 47.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December的绩效。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December（BDEC）的最低价格为37.91。将其与当前的47.78和37.91 - 47.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BDEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BDEC股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.77和11.32%中可见。

日范围
47.71 47.81
年范围
37.91 47.95
前一天收盘价
47.77
开盘价
47.79
卖价
47.78
买价
48.08
最低价
47.71
最高价
47.81
交易量
12
日变化
0.02%
月变化
3.67%
6个月变化
14.53%
年变化
11.32%
