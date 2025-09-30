BDEC: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December
今日BDEC汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点47.71和高点47.81进行交易。
关注Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BDEC股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December股票今天的定价为47.78。它在0.02%范围内交易，昨天的收盘价为47.77，交易量达到12。BDEC的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December股票是否支付股息？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December目前的价值为47.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.32%和USD。实时查看图表以跟踪BDEC走势。
如何购买BDEC股票？
您可以以47.78的当前价格购买Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December股票。订单通常设置在47.78或48.08附近，而12和-0.02%显示市场活动。立即关注BDEC的实时图表更新。
如何投资BDEC股票？
投资Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December需要考虑年度范围37.91 - 47.95和当前价格47.78。许多人在以47.78或48.08下订单之前，会比较3.67%和。实时查看BDEC价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December的最高价格是47.95。在37.91 - 47.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December的绩效。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December（BDEC）的最低价格为37.91。将其与当前的47.78和37.91 - 47.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BDEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BDEC股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.77和11.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.77
- 开盘价
- 47.79
- 卖价
- 47.78
- 买价
- 48.08
- 最低价
- 47.71
- 最高价
- 47.81
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 3.67%
- 6个月变化
- 14.53%
- 年变化
- 11.32%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8