BBUS: JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
A taxa do BBUS para hoje mudou para -0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 119.91 e o mais alto foi 120.27.
Veja a dinâmica do par de moedas JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BBUS Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BBUS hoje?
Hoje JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) está avaliado em 120.02. O instrumento é negociado dentro de -0.24%, o fechamento de ontem foi 120.31, e o volume de negociação atingiu 201. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BBUS em tempo real.
As ações de JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF está avaliado em 120.02. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.07% e USD. Monitore os movimentos de BBUS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BBUS?
Você pode comprar ações de JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) pelo preço atual 120.02. Ordens geralmente são executadas perto de 120.02 ou 120.32, enquanto 201 e -0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BBUS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BBUS?
Investir em JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF envolve considerar a faixa anual 87.02 - 121.32 e o preço atual 120.02. Muitos comparam 4.16% e 19.42% antes de enviar ordens em 120.02 ou 120.32. Estude as mudanças diárias de preço de BBUS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF?
O maior preço de JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) no último ano foi 121.32. As ações oscilaram bastante dentro de 87.02 - 121.32, e a comparação com 120.31 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF?
O menor preço de JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) no ano foi 87.02. A comparação com o preço atual 120.02 e 87.02 - 121.32 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BBUS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BBUS?
No passado JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 120.31 e 16.07% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 120.31
- Open
- 120.09
- Bid
- 120.02
- Ask
- 120.32
- Low
- 119.91
- High
- 120.27
- Volume
- 201
- Mudança diária
- -0.24%
- Mudança mensal
- 4.16%
- Mudança de 6 meses
- 19.42%
- Mudança anual
- 16.07%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8