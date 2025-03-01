报价部分
货币 / BBUS
回到股票

BBUS: JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

120.13 USD 0.18 (0.15%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BBUS汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点119.92和高点120.23进行交易。

关注JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBUS新闻

常见问题解答

BBUS股票今天的价格是多少？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF股票今天的定价为120.13。它在-0.15%范围内交易，昨天的收盘价为120.31，交易量达到33。BBUS的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF股票是否支付股息？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF目前的价值为120.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.18%和USD。实时查看图表以跟踪BBUS走势。

如何购买BBUS股票？

您可以以120.13的当前价格购买JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF股票。订单通常设置在120.13或120.43附近，而33和0.03%显示市场活动。立即关注BBUS的实时图表更新。

如何投资BBUS股票？

投资JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF需要考虑年度范围87.02 - 121.32和当前价格120.13。许多人在以120.13或120.43下订单之前，会比较4.25%和。实时查看BBUS价格图表，了解每日变化。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF的最高价格是121.32。在87.02 - 121.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF的绩效。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF（BBUS）的最低价格为87.02。将其与当前的120.13和87.02 - 121.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BBUS股票是什么时候拆分的？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、120.31和16.18%中可见。

日范围
119.92 120.23
年范围
87.02 121.32
前一天收盘价
120.31
开盘价
120.09
卖价
120.13
买价
120.43
最低价
119.92
最高价
120.23
交易量
33
日变化
-0.15%
月变化
4.25%
6个月变化
19.53%
年变化
16.18%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8