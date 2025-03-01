- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BBUS: JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
Le taux de change de BBUS a changé de 0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 120.01 et à un maximum de 120.60.
Suivez la dynamique JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBUS Nouvelles
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- BBUS ETF: A Cost-Effective And Diversified Choice For U.S. Market Exposure (BATS:BBUS)
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BBUS aujourd'hui ?
L'action JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF est cotée à 120.31 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.28%, a clôturé hier à 119.98 et son volume d'échange a atteint 166. Le graphique en temps réel du cours de BBUS présente ces mises à jour.
L'action JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF est actuellement valorisé à 120.31. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.35% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BBUS.
Comment acheter des actions BBUS ?
Vous pouvez acheter des actions JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF au cours actuel de 120.31. Les ordres sont généralement placés à proximité de 120.31 ou de 120.61, le 166 et le -0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BBUS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BBUS ?
Investir dans JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 87.02 - 121.32 et le prix actuel 120.31. Beaucoup comparent 4.41% et 19.71% avant de passer des ordres à 120.31 ou 120.61. Consultez le graphique du cours de BBUS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF l'année dernière était 121.32. Au cours de 87.02 - 121.32, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 119.98 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF ?
Le cours le plus bas de JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) sur l'année a été 87.02. Sa comparaison avec 120.31 et 87.02 - 121.32 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BBUS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BBUS a-t-elle été divisée ?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 119.98 et 16.35% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 119.98
- Ouverture
- 120.43
- Bid
- 120.31
- Ask
- 120.61
- Plus Bas
- 120.01
- Plus Haut
- 120.60
- Volume
- 166
- Changement quotidien
- 0.28%
- Changement Mensuel
- 4.41%
- Changement à 6 Mois
- 19.71%
- Changement Annuel
- 16.35%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8