BBUS: JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

120.02 USD 0.29 (0.24%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BBUSの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり119.91の安値と120.27の高値で取引されました。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BBUS株の現在の価格は？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETFの株価は本日120.02です。-0.24%内で取引され、前日の終値は120.31、取引量は201に達しました。BBUSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETFの株は配当を出しますか？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETFの現在の価格は120.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.07%やUSDにも注目します。BBUSの動きはライブチャートで確認できます。

BBUS株を買う方法は？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETFの株は現在120.02で購入可能です。注文は通常120.02または120.32付近で行われ、201や-0.06%が市場の動きを示します。BBUSの最新情報はライブチャートで確認できます。

BBUS株に投資する方法は？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETFへの投資では、年間の値幅87.02 - 121.32と現在の120.02を考慮します。注文は多くの場合120.02や120.32で行われる前に、4.16%や19.42%と比較されます。BBUSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETFの株の最高値は？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETFの過去1年の最高値は121.32でした。87.02 - 121.32内で株価は大きく変動し、120.31と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETFの株の最低値は？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF(BBUS)の年間最安値は87.02でした。現在の120.02や87.02 - 121.32と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBUSの動きはライブチャートで確認できます。

BBUSの株式分割はいつ行われましたか？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、120.31、16.07%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
119.91 120.27
1年のレンジ
87.02 121.32
以前の終値
120.31
始値
120.09
買値
120.02
買値
120.32
安値
119.91
高値
120.27
出来高
201
1日の変化
-0.24%
1ヶ月の変化
4.16%
6ヶ月の変化
19.42%
1年の変化
16.07%
