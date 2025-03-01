- Обзор рынка
BBUS: JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
Курс BBUS за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 119.92, а максимальная — 120.23.
Следите за динамикой JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BBUS сегодня?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) сегодня оценивается на уровне 120.13. Инструмент торгуется в пределах -0.15%, вчерашнее закрытие составило 120.31, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF в настоящее время оценивается в 120.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.18% и USD. Отслеживайте движения BBUS на графике в реальном времени.
Как купить акции BBUS?
Вы можете купить акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) по текущей цене 120.13. Ордера обычно размещаются около 120.13 или 120.43, тогда как 33 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BBUS?
Инвестирование в JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF предполагает учет годового диапазона 87.02 - 121.32 и текущей цены 120.13. Многие сравнивают 4.25% и 19.53% перед размещением ордеров на 120.13 или 120.43. Изучайте ежедневные изменения цены BBUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF?
Самая высокая цена JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) за последний год составила 121.32. Акции заметно колебались в пределах 87.02 - 121.32, сравнение с 120.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF?
Самая низкая цена JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) за год составила 87.02. Сравнение с текущими 120.13 и 87.02 - 121.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BBUS?
В прошлом JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 120.31 и 16.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 120.31
- Open
- 120.09
- Bid
- 120.13
- Ask
- 120.43
- Low
- 119.92
- High
- 120.23
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 4.25%
- 6-месячное изменение
- 19.53%
- Годовое изменение
- 16.18%
