BBUS: JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

120.13 USD 0.18 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BBUS за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 119.92, а максимальная — 120.23.

Следите за динамикой JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BBUS

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BBUS сегодня?

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) сегодня оценивается на уровне 120.13. Инструмент торгуется в пределах -0.15%, вчерашнее закрытие составило 120.31, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBUS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF?

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF в настоящее время оценивается в 120.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.18% и USD. Отслеживайте движения BBUS на графике в реальном времени.

Как купить акции BBUS?

Вы можете купить акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) по текущей цене 120.13. Ордера обычно размещаются около 120.13 или 120.43, тогда как 33 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBUS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BBUS?

Инвестирование в JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF предполагает учет годового диапазона 87.02 - 121.32 и текущей цены 120.13. Многие сравнивают 4.25% и 19.53% перед размещением ордеров на 120.13 или 120.43. Изучайте ежедневные изменения цены BBUS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF?

Самая высокая цена JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) за последний год составила 121.32. Акции заметно колебались в пределах 87.02 - 121.32, сравнение с 120.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF?

Самая низкая цена JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) за год составила 87.02. Сравнение с текущими 120.13 и 87.02 - 121.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBUS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BBUS?

В прошлом JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 120.31 и 16.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
119.92 120.23
Годовой диапазон
87.02 121.32
Предыдущее закрытие
120.31
Open
120.09
Bid
120.13
Ask
120.43
Low
119.92
High
120.23
Объем
33
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
4.25%
6-месячное изменение
19.53%
Годовое изменение
16.18%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8