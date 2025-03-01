- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BBUS: JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
Der Wechselkurs von BBUS hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 119.90 bis zu einem Hoch von 120.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBUS News
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- BBUS ETF: A Cost-Effective And Diversified Choice For U.S. Market Exposure (BATS:BBUS)
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BBUS heute?
Die Aktie von JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) notiert heute bei 120.55. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.20% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 120.31 und das Handelsvolumen erreichte 465. Das Live-Chart von BBUS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BBUS Dividenden?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF wird derzeit mit 120.55 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.59% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BBUS zu verfolgen.
Wie kaufe ich BBUS-Aktien?
Sie können Aktien von JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) zum aktuellen Kurs von 120.55 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 120.55 oder 120.85 platziert, während 465 und 0.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BBUS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BBUS-Aktien?
Bei einer Investition in JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF müssen die jährliche Spanne 87.02 - 121.32 und der aktuelle Kurs 120.55 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.62% und 19.95%, bevor sie Orders zu 120.55 oder 120.85 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BBUS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF?
Der höchste Kurs von JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) im vergangenen Jahr lag bei 121.32. Innerhalb von 87.02 - 121.32 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 120.31 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) im Laufe des Jahres betrug 87.02. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 120.55 und der Spanne 87.02 - 121.32 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BBUS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BBUS statt?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 120.31 und 16.59% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 120.31
- Eröffnung
- 120.09
- Bid
- 120.55
- Ask
- 120.85
- Tief
- 119.90
- Hoch
- 120.55
- Volumen
- 465
- Tagesänderung
- 0.20%
- Monatsänderung
- 4.62%
- 6-Monatsänderung
- 19.95%
- Jahresänderung
- 16.59%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8