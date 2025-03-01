- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BBUS: JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
Il tasso di cambio BBUS ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 119.92 e ad un massimo di 120.23.
Segui le dinamiche di JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBUS News
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- BBUS ETF: A Cost-Effective And Diversified Choice For U.S. Market Exposure (BATS:BBUS)
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BBUS oggi?
Oggi le azioni JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF sono prezzate a 120.13. Viene scambiato all'interno di -0.15%, la chiusura di ieri è stata 120.31 e il volume degli scambi ha raggiunto 33. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BBUS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF pagano dividendi?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF è attualmente valutato a 120.13. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.18% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BBUS.
Come acquistare azioni BBUS?
Puoi acquistare azioni JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF al prezzo attuale di 120.13. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 120.13 o 120.43, mentre 33 e 0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BBUS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BBUS?
Investire in JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 87.02 - 121.32 e il prezzo attuale 120.13. Molti confrontano 4.25% e 19.53% prima di effettuare ordini su 120.13 o 120.43. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BBUS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF?
Il prezzo massimo di JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF nell'ultimo anno è stato 121.32. All'interno di 87.02 - 121.32, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 120.31 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF?
Il prezzo più basso di JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) nel corso dell'anno è stato 87.02. Confrontandolo con gli attuali 120.13 e 87.02 - 121.32 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BBUS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BBUS?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 120.31 e 16.18%.
- Chiusura Precedente
- 120.31
- Apertura
- 120.09
- Bid
- 120.13
- Ask
- 120.43
- Minimo
- 119.92
- Massimo
- 120.23
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- -0.15%
- Variazione Mensile
- 4.25%
- Variazione Semestrale
- 19.53%
- Variazione Annuale
- 16.18%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8