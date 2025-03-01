- Panorámica
BBUS: JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
El tipo de cambio de BBUS de hoy ha cambiado un -0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 119.91, mientras que el máximo ha alcanzado 120.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BBUS hoy?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) se evalúa hoy en 120.02. El instrumento se negocia dentro de -0.24%; el cierre de ayer ha sido 120.31 y el volumen comercial ha alcanzado 201. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BBUS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF se evalúa actualmente en 120.02. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 16.07% y USD. Monitoree los movimientos de BBUS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BBUS?
Puede comprar acciones de JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) al precio actual de 120.02. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 120.02 o 120.32, mientras que 201 y -0.06% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BBUS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BBUS?
Invertir en JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF implica tener en cuenta el rango anual 87.02 - 121.32 y el precio actual 120.02. Muchos comparan 4.16% y 19.42% antes de colocar órdenes en 120.02 o 120.32. Estudie los cambios diarios de precios de BBUS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF?
El precio más alto de JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) en el último año ha sido 121.32. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 87.02 - 121.32, una comparación con 120.31 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF?
El precio más bajo de JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) para el año ha sido 87.02. La comparación con los actuales 120.02 y 87.02 - 121.32 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BBUS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BBUS?
En el pasado, JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 120.31 y 16.07% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 120.31
- Open
- 120.09
- Bid
- 120.02
- Ask
- 120.32
- Low
- 119.91
- High
- 120.27
- Volumen
- 201
- Cambio diario
- -0.24%
- Cambio mensual
- 4.16%
- Cambio a 6 meses
- 19.42%
- Cambio anual
- 16.07%
