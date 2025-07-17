- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BBSC: JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF
A taxa do BBSC para hoje mudou para -0.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 73.57 e o mais alto foi 73.65.
Veja a dinâmica do par de moedas JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBSC Notícias
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Anything But The Doldrums
- Should JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) Be on Your Investing Radar?
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Small-Cap ETFs Rally in July: Will the Momentum Continue?
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Asset Allocation Committee Outlook Q3 2025
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BBSC hoje?
Hoje JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) está avaliado em 73.65. O instrumento é negociado dentro de -0.75%, o fechamento de ontem foi 74.21, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BBSC em tempo real.
As ações de JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF está avaliado em 73.65. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.32% e USD. Monitore os movimentos de BBSC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BBSC?
Você pode comprar ações de JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) pelo preço atual 73.65. Ordens geralmente são executadas perto de 73.65 ou 73.95, enquanto 3 e 0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BBSC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BBSC?
Investir em JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF envolve considerar a faixa anual 51.95 - 75.68 e o preço atual 73.65. Muitos comparam 2.41% e 21.08% antes de enviar ordens em 73.65 ou 73.95. Estude as mudanças diárias de preço de BBSC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF?
O maior preço de JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) no último ano foi 75.68. As ações oscilaram bastante dentro de 51.95 - 75.68, e a comparação com 74.21 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF?
O menor preço de JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) no ano foi 51.95. A comparação com o preço atual 73.65 e 51.95 - 75.68 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BBSC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BBSC?
No passado JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 74.21 e 11.32% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 74.21
- Open
- 73.57
- Bid
- 73.65
- Ask
- 73.95
- Low
- 73.57
- High
- 73.65
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -0.75%
- Mudança mensal
- 2.41%
- Mudança de 6 meses
- 21.08%
- Mudança anual
- 11.32%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8