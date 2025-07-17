CotaçõesSeções
Moedas / BBSC
Voltar para Ações

BBSC: JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

73.65 USD 0.56 (0.75%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BBSC para hoje mudou para -0.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 73.57 e o mais alto foi 73.65.

Veja a dinâmica do par de moedas JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBSC Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BBSC hoje?

Hoje JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) está avaliado em 73.65. O instrumento é negociado dentro de -0.75%, o fechamento de ontem foi 74.21, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BBSC em tempo real.

As ações de JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF pagam dividendos?

Atualmente JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF está avaliado em 73.65. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.32% e USD. Monitore os movimentos de BBSC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BBSC?

Você pode comprar ações de JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) pelo preço atual 73.65. Ordens geralmente são executadas perto de 73.65 ou 73.95, enquanto 3 e 0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BBSC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BBSC?

Investir em JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF envolve considerar a faixa anual 51.95 - 75.68 e o preço atual 73.65. Muitos comparam 2.41% e 21.08% antes de enviar ordens em 73.65 ou 73.95. Estude as mudanças diárias de preço de BBSC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF?

O maior preço de JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) no último ano foi 75.68. As ações oscilaram bastante dentro de 51.95 - 75.68, e a comparação com 74.21 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF?

O menor preço de JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) no ano foi 51.95. A comparação com o preço atual 73.65 e 51.95 - 75.68 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BBSC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BBSC?

No passado JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 74.21 e 11.32% após os eventos corporativos.

Faixa diária
73.57 73.65
Faixa anual
51.95 75.68
Fechamento anterior
74.21
Open
73.57
Bid
73.65
Ask
73.95
Low
73.57
High
73.65
Volume
3
Mudança diária
-0.75%
Mudança mensal
2.41%
Mudança de 6 meses
21.08%
Mudança anual
11.32%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8