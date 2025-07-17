CotationsSections
BBSC: JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

74.21 USD 0.09 (0.12%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BBSC a changé de 0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 74.20 et à un maximum de 74.21.

Suivez la dynamique JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BBSC aujourd'hui ?

L'action JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF est cotée à 74.21 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.12%, a clôturé hier à 74.12 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de BBSC présente ces mises à jour.

L'action JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF est actuellement valorisé à 74.21. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.17% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BBSC.

Comment acheter des actions BBSC ?

Vous pouvez acheter des actions JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF au cours actuel de 74.21. Les ordres sont généralement placés à proximité de 74.21 ou de 74.51, le 2 et le 0.01% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BBSC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BBSC ?

Investir dans JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 51.95 - 75.68 et le prix actuel 74.21. Beaucoup comparent 3.18% et 22.00% avant de passer des ordres à 74.21 ou 74.51. Consultez le graphique du cours de BBSC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF ?

Le cours le plus élevé de JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF l'année dernière était 75.68. Au cours de 51.95 - 75.68, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 74.12 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF ?

Le cours le plus bas de JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) sur l'année a été 51.95. Sa comparaison avec 74.21 et 51.95 - 75.68 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BBSC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BBSC a-t-elle été divisée ?

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 74.12 et 12.17% après les opérations sur titres.

Range quotidien
74.20 74.21
Range Annuel
51.95 75.68
Clôture Précédente
74.12
Ouverture
74.20
Bid
74.21
Ask
74.51
Plus Bas
74.20
Plus Haut
74.21
Volume
2
Changement quotidien
0.12%
Changement Mensuel
3.18%
Changement à 6 Mois
22.00%
Changement Annuel
12.17%
