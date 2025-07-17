- Panoramica
BBSC: JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF
Il tasso di cambio BBSC ha avuto una variazione del -0.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 73.57 e ad un massimo di 73.65.
Segui le dinamiche di JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BBSC News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BBSC oggi?
Oggi le azioni JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF sono prezzate a 73.65. Viene scambiato all'interno di -0.75%, la chiusura di ieri è stata 74.21 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BBSC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF pagano dividendi?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF è attualmente valutato a 73.65. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.32% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BBSC.
Come acquistare azioni BBSC?
Puoi acquistare azioni JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF al prezzo attuale di 73.65. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 73.65 o 73.95, mentre 3 e 0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BBSC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BBSC?
Investire in JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 51.95 - 75.68 e il prezzo attuale 73.65. Molti confrontano 2.41% e 21.08% prima di effettuare ordini su 73.65 o 73.95. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BBSC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF?
Il prezzo massimo di JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF nell'ultimo anno è stato 75.68. All'interno di 51.95 - 75.68, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 74.21 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF?
Il prezzo più basso di JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) nel corso dell'anno è stato 51.95. Confrontandolo con gli attuali 73.65 e 51.95 - 75.68 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BBSC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BBSC?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 74.21 e 11.32%.
- Chiusura Precedente
- 74.21
- Apertura
- 73.57
- Bid
- 73.65
- Ask
- 73.95
- Minimo
- 73.57
- Massimo
- 73.65
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.75%
- Variazione Mensile
- 2.41%
- Variazione Semestrale
- 21.08%
- Variazione Annuale
- 11.32%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8