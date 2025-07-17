报价部分
BBSC: JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

73.65 USD 0.56 (0.75%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BBSC汇率已更改-0.75%。当日，交易品种以低点73.57和高点73.65进行交易。

关注JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BBSC新闻

常见问题解答

BBSC股票今天的价格是多少？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF股票今天的定价为73.65。它在-0.75%范围内交易，昨天的收盘价为74.21，交易量达到3。BBSC的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF股票是否支付股息？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF目前的价值为73.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.32%和USD。实时查看图表以跟踪BBSC走势。

如何购买BBSC股票？

您可以以73.65的当前价格购买JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF股票。订单通常设置在73.65或73.95附近，而3和0.11%显示市场活动。立即关注BBSC的实时图表更新。

如何投资BBSC股票？

投资JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF需要考虑年度范围51.95 - 75.68和当前价格73.65。许多人在以73.65或73.95下订单之前，会比较2.41%和。实时查看BBSC价格图表，了解每日变化。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF的最高价格是75.68。在51.95 - 75.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF的绩效。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF（BBSC）的最低价格为51.95。将其与当前的73.65和51.95 - 75.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBSC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BBSC股票是什么时候拆分的？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.21和11.32%中可见。

日范围
73.57 73.65
年范围
51.95 75.68
前一天收盘价
74.21
开盘价
73.57
卖价
73.65
买价
73.95
最低价
73.57
最高价
73.65
交易量
3
日变化
-0.75%
月变化
2.41%
6个月变化
21.08%
年变化
11.32%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8