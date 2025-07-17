JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETFの現在の価格は73.65です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.32%やUSDにも注目します。BBSCの動きはライブチャートで確認できます。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETFの株の最低値は？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF(BBSC)の年間最安値は51.95でした。現在の73.65や51.95 - 75.68と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBSCの動きはライブチャートで確認できます。