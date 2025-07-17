- 概要
BBSC: JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF
BBSCの今日の為替レートは、-0.75%変化しました。日中、通貨は1あたり73.57の安値と73.65の高値で取引されました。
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BBSC株の現在の価格は？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETFの株価は本日73.65です。-0.75%内で取引され、前日の終値は74.21、取引量は3に達しました。BBSCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETFの株は配当を出しますか？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETFの現在の価格は73.65です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.32%やUSDにも注目します。BBSCの動きはライブチャートで確認できます。
BBSC株を買う方法は？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETFの株は現在73.65で購入可能です。注文は通常73.65または73.95付近で行われ、3や0.11%が市場の動きを示します。BBSCの最新情報はライブチャートで確認できます。
BBSC株に投資する方法は？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETFへの投資では、年間の値幅51.95 - 75.68と現在の73.65を考慮します。注文は多くの場合73.65や73.95で行われる前に、2.41%や21.08%と比較されます。BBSCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETFの株の最高値は？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETFの過去1年の最高値は75.68でした。51.95 - 75.68内で株価は大きく変動し、74.21と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETFの株の最低値は？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF(BBSC)の年間最安値は51.95でした。現在の73.65や51.95 - 75.68と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBSCの動きはライブチャートで確認できます。
BBSCの株式分割はいつ行われましたか？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、74.21、11.32%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 74.21
- 始値
- 73.57
- 買値
- 73.65
- 買値
- 73.95
- 安値
- 73.57
- 高値
- 73.65
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -0.75%
- 1ヶ月の変化
- 2.41%
- 6ヶ月の変化
- 21.08%
- 1年の変化
- 11.32%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8