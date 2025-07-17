- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BBSC: JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF
Der Wechselkurs von BBSC hat sich für heute um -0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.57 bis zu einem Hoch von 73.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBSC News
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Anything But The Doldrums
- Should JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) Be on Your Investing Radar?
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Small-Cap ETFs Rally in July: Will the Momentum Continue?
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Asset Allocation Committee Outlook Q3 2025
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BBSC heute?
Die Aktie von JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) notiert heute bei 73.65. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.75% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 74.21 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von BBSC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BBSC Dividenden?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF wird derzeit mit 73.65 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.32% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BBSC zu verfolgen.
Wie kaufe ich BBSC-Aktien?
Sie können Aktien von JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) zum aktuellen Kurs von 73.65 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 73.65 oder 73.95 platziert, während 3 und 0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BBSC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BBSC-Aktien?
Bei einer Investition in JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF müssen die jährliche Spanne 51.95 - 75.68 und der aktuelle Kurs 73.65 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.41% und 21.08%, bevor sie Orders zu 73.65 oder 73.95 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BBSC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF?
Der höchste Kurs von JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) im vergangenen Jahr lag bei 75.68. Innerhalb von 51.95 - 75.68 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 74.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) im Laufe des Jahres betrug 51.95. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 73.65 und der Spanne 51.95 - 75.68 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BBSC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BBSC statt?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 74.21 und 11.32% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 74.21
- Eröffnung
- 73.57
- Bid
- 73.65
- Ask
- 73.95
- Tief
- 73.57
- Hoch
- 73.65
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.75%
- Monatsänderung
- 2.41%
- 6-Monatsänderung
- 21.08%
- Jahresänderung
- 11.32%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8