BBSC: JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

73.65 USD 0.56 (0.75%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BBSC hat sich für heute um -0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.57 bis zu einem Hoch von 73.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BBSC heute?

Die Aktie von JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) notiert heute bei 73.65. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.75% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 74.21 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von BBSC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BBSC Dividenden?

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF wird derzeit mit 73.65 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.32% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BBSC zu verfolgen.

Wie kaufe ich BBSC-Aktien?

Sie können Aktien von JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) zum aktuellen Kurs von 73.65 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 73.65 oder 73.95 platziert, während 3 und 0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BBSC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BBSC-Aktien?

Bei einer Investition in JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF müssen die jährliche Spanne 51.95 - 75.68 und der aktuelle Kurs 73.65 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.41% und 21.08%, bevor sie Orders zu 73.65 oder 73.95 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BBSC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF?

Der höchste Kurs von JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) im vergangenen Jahr lag bei 75.68. Innerhalb von 51.95 - 75.68 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 74.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF?

Der niedrigste Kurs von JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) im Laufe des Jahres betrug 51.95. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 73.65 und der Spanne 51.95 - 75.68 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BBSC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BBSC statt?

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 74.21 und 11.32% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
73.57 73.65
Jahresspanne
51.95 75.68
Vorheriger Schlusskurs
74.21
Eröffnung
73.57
Bid
73.65
Ask
73.95
Tief
73.57
Hoch
73.65
Volumen
3
Tagesänderung
-0.75%
Monatsänderung
2.41%
6-Monatsänderung
21.08%
Jahresänderung
11.32%
