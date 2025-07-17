- Обзор рынка
BBSC: JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF
Курс BBSC за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.57, а максимальная — 73.65.
Следите за динамикой JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BBSC сегодня?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) сегодня оценивается на уровне 73.65. Инструмент торгуется в пределах -0.75%, вчерашнее закрытие составило 74.21, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBSC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF?
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF в настоящее время оценивается в 73.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.32% и USD. Отслеживайте движения BBSC на графике в реальном времени.
Как купить акции BBSC?
Вы можете купить акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) по текущей цене 73.65. Ордера обычно размещаются около 73.65 или 73.95, тогда как 3 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBSC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BBSC?
Инвестирование в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF предполагает учет годового диапазона 51.95 - 75.68 и текущей цены 73.65. Многие сравнивают 2.41% и 21.08% перед размещением ордеров на 73.65 или 73.95. Изучайте ежедневные изменения цены BBSC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF?
Самая высокая цена JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) за последний год составила 75.68. Акции заметно колебались в пределах 51.95 - 75.68, сравнение с 74.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF?
Самая низкая цена JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) за год составила 51.95. Сравнение с текущими 73.65 и 51.95 - 75.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBSC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BBSC?
В прошлом JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.21 и 11.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 74.21
- Open
- 73.57
- Bid
- 73.65
- Ask
- 73.95
- Low
- 73.57
- High
- 73.65
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.75%
- Месячное изменение
- 2.41%
- 6-месячное изменение
- 21.08%
- Годовое изменение
- 11.32%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8