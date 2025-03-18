CotaçõesSeções
Moedas / BBP
Voltar para Ações

BBP: Virtus LifeSci Biotech Products ETF

69.57 USD 0.01 (0.01%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BBP para hoje mudou para -0.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 69.57 e o mais alto foi 69.57.

Veja a dinâmica do par de moedas Virtus LifeSci Biotech Products ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBP Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BBP hoje?

Hoje Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) está avaliado em 69.57. O instrumento é negociado dentro de -0.01%, o fechamento de ontem foi 69.58, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BBP em tempo real.

As ações de Virtus LifeSci Biotech Products ETF pagam dividendos?

Atualmente Virtus LifeSci Biotech Products ETF está avaliado em 69.57. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.99% e USD. Monitore os movimentos de BBP no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BBP?

Você pode comprar ações de Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) pelo preço atual 69.57. Ordens geralmente são executadas perto de 69.57 ou 69.87, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BBP no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BBP?

Investir em Virtus LifeSci Biotech Products ETF envolve considerar a faixa anual 48.64 - 70.59 e o preço atual 69.57. Muitos comparam 0.59% e 19.15% antes de enviar ordens em 69.57 ou 69.87. Estude as mudanças diárias de preço de BBP no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Virtus LifeSci Biotech Products ETF?

O maior preço de Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) no último ano foi 70.59. As ações oscilaram bastante dentro de 48.64 - 70.59, e a comparação com 69.58 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Virtus LifeSci Biotech Products ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Virtus LifeSci Biotech Products ETF?

O menor preço de Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) no ano foi 48.64. A comparação com o preço atual 69.57 e 48.64 - 70.59 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BBP em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BBP?

No passado Virtus LifeSci Biotech Products ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 69.58 e 11.99% após os eventos corporativos.

Faixa diária
69.57 69.57
Faixa anual
48.64 70.59
Fechamento anterior
69.58
Open
69.57
Bid
69.57
Ask
69.87
Low
69.57
High
69.57
Volume
1
Mudança diária
-0.01%
Mudança mensal
0.59%
Mudança de 6 meses
19.15%
Mudança anual
11.99%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8