BBP: Virtus LifeSci Biotech Products ETF
BBPの今日の為替レートは、-0.01%変化しました。日中、通貨は1あたり69.57の安値と69.57の高値で取引されました。
Virtus LifeSci Biotech Products ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BBP News
よくあるご質問
BBP株の現在の価格は？
Virtus LifeSci Biotech Products ETFの株価は本日69.57です。-0.01%内で取引され、前日の終値は69.58、取引量は1に達しました。BBPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Virtus LifeSci Biotech Products ETFの株は配当を出しますか？
Virtus LifeSci Biotech Products ETFの現在の価格は69.57です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.99%やUSDにも注目します。BBPの動きはライブチャートで確認できます。
BBP株を買う方法は？
Virtus LifeSci Biotech Products ETFの株は現在69.57で購入可能です。注文は通常69.57または69.87付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BBPの最新情報はライブチャートで確認できます。
BBP株に投資する方法は？
Virtus LifeSci Biotech Products ETFへの投資では、年間の値幅48.64 - 70.59と現在の69.57を考慮します。注文は多くの場合69.57や69.87で行われる前に、0.59%や19.15%と比較されます。BBPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Virtus LifeSci Biotech Products ETFの株の最高値は？
Virtus LifeSci Biotech Products ETFの過去1年の最高値は70.59でした。48.64 - 70.59内で株価は大きく変動し、69.58と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Virtus LifeSci Biotech Products ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Virtus LifeSci Biotech Products ETFの株の最低値は？
Virtus LifeSci Biotech Products ETF(BBP)の年間最安値は48.64でした。現在の69.57や48.64 - 70.59と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBPの動きはライブチャートで確認できます。
BBPの株式分割はいつ行われましたか？
Virtus LifeSci Biotech Products ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、69.58、11.99%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 69.58
- 始値
- 69.57
- 買値
- 69.57
- 買値
- 69.87
- 安値
- 69.57
- 高値
- 69.57
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.01%
- 1ヶ月の変化
- 0.59%
- 6ヶ月の変化
- 19.15%
- 1年の変化
- 11.99%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8