クォートセクション
通貨 / BBP
株に戻る

BBP: Virtus LifeSci Biotech Products ETF

69.57 USD 0.01 (0.01%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BBPの今日の為替レートは、-0.01%変化しました。日中、通貨は1あたり69.57の安値と69.57の高値で取引されました。

Virtus LifeSci Biotech Products ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBP News

よくあるご質問

BBP株の現在の価格は？

Virtus LifeSci Biotech Products ETFの株価は本日69.57です。-0.01%内で取引され、前日の終値は69.58、取引量は1に達しました。BBPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Virtus LifeSci Biotech Products ETFの株は配当を出しますか？

Virtus LifeSci Biotech Products ETFの現在の価格は69.57です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.99%やUSDにも注目します。BBPの動きはライブチャートで確認できます。

BBP株を買う方法は？

Virtus LifeSci Biotech Products ETFの株は現在69.57で購入可能です。注文は通常69.57または69.87付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BBPの最新情報はライブチャートで確認できます。

BBP株に投資する方法は？

Virtus LifeSci Biotech Products ETFへの投資では、年間の値幅48.64 - 70.59と現在の69.57を考慮します。注文は多くの場合69.57や69.87で行われる前に、0.59%や19.15%と比較されます。BBPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Virtus LifeSci Biotech Products ETFの株の最高値は？

Virtus LifeSci Biotech Products ETFの過去1年の最高値は70.59でした。48.64 - 70.59内で株価は大きく変動し、69.58と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Virtus LifeSci Biotech Products ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Virtus LifeSci Biotech Products ETFの株の最低値は？

Virtus LifeSci Biotech Products ETF(BBP)の年間最安値は48.64でした。現在の69.57や48.64 - 70.59と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBPの動きはライブチャートで確認できます。

BBPの株式分割はいつ行われましたか？

Virtus LifeSci Biotech Products ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、69.58、11.99%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
69.57 69.57
1年のレンジ
48.64 70.59
以前の終値
69.58
始値
69.57
買値
69.57
買値
69.87
安値
69.57
高値
69.57
出来高
1
1日の変化
-0.01%
1ヶ月の変化
0.59%
6ヶ月の変化
19.15%
1年の変化
11.99%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8