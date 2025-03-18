- Panorámica
BBP: Virtus LifeSci Biotech Products ETF
El tipo de cambio de BBP de hoy ha cambiado un -0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 69.57, mientras que el máximo ha alcanzado 69.57.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Virtus LifeSci Biotech Products ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BBP News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BBP hoy?
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) se evalúa hoy en 69.57. El instrumento se negocia dentro de -0.01%; el cierre de ayer ha sido 69.58 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BBP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Virtus LifeSci Biotech Products ETF?
Virtus LifeSci Biotech Products ETF se evalúa actualmente en 69.57. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.99% y USD. Monitoree los movimientos de BBP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BBP?
Puede comprar acciones de Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) al precio actual de 69.57. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 69.57 o 69.87, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BBP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BBP?
Invertir en Virtus LifeSci Biotech Products ETF implica tener en cuenta el rango anual 48.64 - 70.59 y el precio actual 69.57. Muchos comparan 0.59% y 19.15% antes de colocar órdenes en 69.57 o 69.87. Estudie los cambios diarios de precios de BBP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Virtus LifeSci Biotech Products ETF?
El precio más alto de Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) en el último año ha sido 70.59. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 48.64 - 70.59, una comparación con 69.58 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Virtus LifeSci Biotech Products ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Virtus LifeSci Biotech Products ETF?
El precio más bajo de Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) para el año ha sido 48.64. La comparación con los actuales 69.57 y 48.64 - 70.59 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BBP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BBP?
En el pasado, Virtus LifeSci Biotech Products ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 69.58 y 11.99% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 69.58
- Open
- 69.57
- Bid
- 69.57
- Ask
- 69.87
- Low
- 69.57
- High
- 69.57
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.01%
- Cambio mensual
- 0.59%
- Cambio a 6 meses
- 19.15%
- Cambio anual
- 11.99%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8