BBP: Virtus LifeSci Biotech Products ETF
今日BBP汇率已更改2.25%。当日，交易品种以低点69.04和高点69.58进行交易。
关注Virtus LifeSci Biotech Products ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBP新闻
- Can AI Help Revitalize The Healthcare Sector For Equity Investors?
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Who Will Benefit From Deregulation?
- The HealthCare Sector: A Look At Sector Earnings Trends
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Healthcare Sector Checkup As U.S. Looks To Change Regulations
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- How Will New Tariffs Impact Your Investment Portfolio In 2025?
- The Great Transformation: Riding The Wave Of Change
- U.S. Consumers To Be Hit Hardest By Pharmaceutical Tariffs
- Trade Turbulence And The Tariff-ic Mess For Investors
- Volatility Brings Changes To Market Leadership
- How ESG Policies Can Keep The Healthcare Sector Fighting Fit
- Gold Rush: The Story Behind January's U.S. Trade Data
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- From AI To Infrastructure: The 10 Investment Themes Defining The Next 5 Years
常见问题解答
BBP股票今天的价格是多少？
Virtus LifeSci Biotech Products ETF股票今天的定价为69.58。它在2.25%范围内交易，昨天的收盘价为68.05，交易量达到3。BBP的实时价格图表显示了这些更新。
Virtus LifeSci Biotech Products ETF股票是否支付股息？
Virtus LifeSci Biotech Products ETF目前的价值为69.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.01%和USD。实时查看图表以跟踪BBP走势。
如何购买BBP股票？
您可以以69.58的当前价格购买Virtus LifeSci Biotech Products ETF股票。订单通常设置在69.58或69.88附近，而3和0.78%显示市场活动。立即关注BBP的实时图表更新。
如何投资BBP股票？
投资Virtus LifeSci Biotech Products ETF需要考虑年度范围48.64 - 70.59和当前价格69.58。许多人在以69.58或69.88下订单之前，会比较0.61%和。实时查看BBP价格图表，了解每日变化。
Virtus LifeSci Biotech Products ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Virtus LifeSci Biotech Products ETF的最高价格是70.59。在48.64 - 70.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus LifeSci Biotech Products ETF的绩效。
Virtus LifeSci Biotech Products ETF股票的最低价格是多少？
Virtus LifeSci Biotech Products ETF（BBP）的最低价格为48.64。将其与当前的69.58和48.64 - 70.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BBP股票是什么时候拆分的？
Virtus LifeSci Biotech Products ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、68.05和12.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 68.05
- 开盘价
- 69.04
- 卖价
- 69.58
- 买价
- 69.88
- 最低价
- 69.04
- 最高价
- 69.58
- 交易量
- 3
- 日变化
- 2.25%
- 月变化
- 0.61%
- 6个月变化
- 19.16%
- 年变化
- 12.01%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8