报价部分
货币 / BBP
回到股票

BBP: Virtus LifeSci Biotech Products ETF

69.58 USD 1.53 (2.25%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BBP汇率已更改2.25%。当日，交易品种以低点69.04和高点69.58进行交易。

关注Virtus LifeSci Biotech Products ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBP新闻

常见问题解答

BBP股票今天的价格是多少？

Virtus LifeSci Biotech Products ETF股票今天的定价为69.58。它在2.25%范围内交易，昨天的收盘价为68.05，交易量达到3。BBP的实时价格图表显示了这些更新。

Virtus LifeSci Biotech Products ETF股票是否支付股息？

Virtus LifeSci Biotech Products ETF目前的价值为69.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.01%和USD。实时查看图表以跟踪BBP走势。

如何购买BBP股票？

您可以以69.58的当前价格购买Virtus LifeSci Biotech Products ETF股票。订单通常设置在69.58或69.88附近，而3和0.78%显示市场活动。立即关注BBP的实时图表更新。

如何投资BBP股票？

投资Virtus LifeSci Biotech Products ETF需要考虑年度范围48.64 - 70.59和当前价格69.58。许多人在以69.58或69.88下订单之前，会比较0.61%和。实时查看BBP价格图表，了解每日变化。

Virtus LifeSci Biotech Products ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Virtus LifeSci Biotech Products ETF的最高价格是70.59。在48.64 - 70.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus LifeSci Biotech Products ETF的绩效。

Virtus LifeSci Biotech Products ETF股票的最低价格是多少？

Virtus LifeSci Biotech Products ETF（BBP）的最低价格为48.64。将其与当前的69.58和48.64 - 70.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BBP股票是什么时候拆分的？

Virtus LifeSci Biotech Products ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、68.05和12.01%中可见。

日范围
69.04 69.58
年范围
48.64 70.59
前一天收盘价
68.05
开盘价
69.04
卖价
69.58
买价
69.88
最低价
69.04
最高价
69.58
交易量
3
日变化
2.25%
月变化
0.61%
6个月变化
19.16%
年变化
12.01%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8