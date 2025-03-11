- Обзор рынка
BBP: Virtus LifeSci Biotech Products ETF
Курс BBP за сегодня изменился на 2.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.04, а максимальная — 69.58.
Следите за динамикой Virtus LifeSci Biotech Products ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BBP
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BBP сегодня?
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) сегодня оценивается на уровне 69.58. Инструмент торгуется в пределах 2.25%, вчерашнее закрытие составило 68.05, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus LifeSci Biotech Products ETF?
Virtus LifeSci Biotech Products ETF в настоящее время оценивается в 69.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.01% и USD. Отслеживайте движения BBP на графике в реальном времени.
Как купить акции BBP?
Вы можете купить акции Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) по текущей цене 69.58. Ордера обычно размещаются около 69.58 или 69.88, тогда как 3 и 0.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BBP?
Инвестирование в Virtus LifeSci Biotech Products ETF предполагает учет годового диапазона 48.64 - 70.59 и текущей цены 69.58. Многие сравнивают 0.61% и 19.16% перед размещением ордеров на 69.58 или 69.88. Изучайте ежедневные изменения цены BBP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Virtus LifeSci Biotech Products ETF?
Самая высокая цена Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) за последний год составила 70.59. Акции заметно колебались в пределах 48.64 - 70.59, сравнение с 68.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus LifeSci Biotech Products ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Virtus LifeSci Biotech Products ETF?
Самая низкая цена Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) за год составила 48.64. Сравнение с текущими 69.58 и 48.64 - 70.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BBP?
В прошлом Virtus LifeSci Biotech Products ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 68.05 и 12.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 68.05
- Open
- 69.04
- Bid
- 69.58
- Ask
- 69.88
- Low
- 69.04
- High
- 69.58
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 2.25%
- Месячное изменение
- 0.61%
- 6-месячное изменение
- 19.16%
- Годовое изменение
- 12.01%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8