BBP: Virtus LifeSci Biotech Products ETF

69.58 USD 1.53 (2.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BBP за сегодня изменился на 2.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.04, а максимальная — 69.58.

Следите за динамикой Virtus LifeSci Biotech Products ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BBP сегодня?

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) сегодня оценивается на уровне 69.58. Инструмент торгуется в пределах 2.25%, вчерашнее закрытие составило 68.05, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus LifeSci Biotech Products ETF?

Virtus LifeSci Biotech Products ETF в настоящее время оценивается в 69.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.01% и USD. Отслеживайте движения BBP на графике в реальном времени.

Как купить акции BBP?

Вы можете купить акции Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) по текущей цене 69.58. Ордера обычно размещаются около 69.58 или 69.88, тогда как 3 и 0.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BBP?

Инвестирование в Virtus LifeSci Biotech Products ETF предполагает учет годового диапазона 48.64 - 70.59 и текущей цены 69.58. Многие сравнивают 0.61% и 19.16% перед размещением ордеров на 69.58 или 69.88. Изучайте ежедневные изменения цены BBP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Virtus LifeSci Biotech Products ETF?

Самая высокая цена Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) за последний год составила 70.59. Акции заметно колебались в пределах 48.64 - 70.59, сравнение с 68.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus LifeSci Biotech Products ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Virtus LifeSci Biotech Products ETF?

Самая низкая цена Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) за год составила 48.64. Сравнение с текущими 69.58 и 48.64 - 70.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BBP?

В прошлом Virtus LifeSci Biotech Products ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 68.05 и 12.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
69.04 69.58
Годовой диапазон
48.64 70.59
Предыдущее закрытие
68.05
Open
69.04
Bid
69.58
Ask
69.88
Low
69.04
High
69.58
Объем
3
Дневное изменение
2.25%
Месячное изменение
0.61%
6-месячное изменение
19.16%
Годовое изменение
12.01%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8