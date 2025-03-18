- Übersicht
BBP: Virtus LifeSci Biotech Products ETF
Der Wechselkurs von BBP hat sich für heute um -0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.57 bis zu einem Hoch von 69.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Virtus LifeSci Biotech Products ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBP News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BBP heute?
Die Aktie von Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) notiert heute bei 69.57. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.01% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 69.58 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von BBP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BBP Dividenden?
Virtus LifeSci Biotech Products ETF wird derzeit mit 69.57 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BBP zu verfolgen.
Wie kaufe ich BBP-Aktien?
Sie können Aktien von Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) zum aktuellen Kurs von 69.57 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 69.57 oder 69.87 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BBP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BBP-Aktien?
Bei einer Investition in Virtus LifeSci Biotech Products ETF müssen die jährliche Spanne 48.64 - 70.59 und der aktuelle Kurs 69.57 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.59% und 19.15%, bevor sie Orders zu 69.57 oder 69.87 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BBP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Virtus LifeSci Biotech Products ETF?
Der höchste Kurs von Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) im vergangenen Jahr lag bei 70.59. Innerhalb von 48.64 - 70.59 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 69.58 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Virtus LifeSci Biotech Products ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Virtus LifeSci Biotech Products ETF?
Der niedrigste Kurs von Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) im Laufe des Jahres betrug 48.64. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 69.57 und der Spanne 48.64 - 70.59 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BBP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BBP statt?
Virtus LifeSci Biotech Products ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 69.58 und 11.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 69.58
- Eröffnung
- 69.57
- Bid
- 69.57
- Ask
- 69.87
- Tief
- 69.57
- Hoch
- 69.57
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.01%
- Monatsänderung
- 0.59%
- 6-Monatsänderung
- 19.15%
- Jahresänderung
- 11.99%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8