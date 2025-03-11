CotationsSections
Devises / BBP
Retour à Actions

BBP: Virtus LifeSci Biotech Products ETF

69.58 USD 1.53 (2.25%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BBP a changé de 2.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 69.04 et à un maximum de 69.58.

Suivez la dynamique Virtus LifeSci Biotech Products ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBP Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BBP aujourd'hui ?

L'action Virtus LifeSci Biotech Products ETF est cotée à 69.58 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.25%, a clôturé hier à 68.05 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de BBP présente ces mises à jour.

L'action Virtus LifeSci Biotech Products ETF verse-t-elle des dividendes ?

Virtus LifeSci Biotech Products ETF est actuellement valorisé à 69.58. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.01% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BBP.

Comment acheter des actions BBP ?

Vous pouvez acheter des actions Virtus LifeSci Biotech Products ETF au cours actuel de 69.58. Les ordres sont généralement placés à proximité de 69.58 ou de 69.88, le 3 et le 0.78% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BBP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BBP ?

Investir dans Virtus LifeSci Biotech Products ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 48.64 - 70.59 et le prix actuel 69.58. Beaucoup comparent 0.61% et 19.16% avant de passer des ordres à 69.58 ou 69.88. Consultez le graphique du cours de BBP en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Virtus LifeSci Biotech Products ETF ?

Le cours le plus élevé de Virtus LifeSci Biotech Products ETF l'année dernière était 70.59. Au cours de 48.64 - 70.59, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 68.05 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Virtus LifeSci Biotech Products ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Virtus LifeSci Biotech Products ETF ?

Le cours le plus bas de Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) sur l'année a été 48.64. Sa comparaison avec 69.58 et 48.64 - 70.59 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BBP sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BBP a-t-elle été divisée ?

Virtus LifeSci Biotech Products ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 68.05 et 12.01% après les opérations sur titres.

Range quotidien
69.04 69.58
Range Annuel
48.64 70.59
Clôture Précédente
68.05
Ouverture
69.04
Bid
69.58
Ask
69.88
Plus Bas
69.04
Plus Haut
69.58
Volume
3
Changement quotidien
2.25%
Changement Mensuel
0.61%
Changement à 6 Mois
19.16%
Changement Annuel
12.01%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8