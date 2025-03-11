- Panoramica
BBP: Virtus LifeSci Biotech Products ETF
Il tasso di cambio BBP ha avuto una variazione del 2.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 69.04 e ad un massimo di 69.58.
Segui le dinamiche di Virtus LifeSci Biotech Products ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BBP News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BBP oggi?
Oggi le azioni Virtus LifeSci Biotech Products ETF sono prezzate a 69.58. Viene scambiato all'interno di 2.25%, la chiusura di ieri è stata 68.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BBP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Virtus LifeSci Biotech Products ETF pagano dividendi?
Virtus LifeSci Biotech Products ETF è attualmente valutato a 69.58. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.01% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BBP.
Come acquistare azioni BBP?
Puoi acquistare azioni Virtus LifeSci Biotech Products ETF al prezzo attuale di 69.58. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 69.58 o 69.88, mentre 3 e 0.78% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BBP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BBP?
Investire in Virtus LifeSci Biotech Products ETF implica considerare l'intervallo annuale 48.64 - 70.59 e il prezzo attuale 69.58. Molti confrontano 0.61% e 19.16% prima di effettuare ordini su 69.58 o 69.88. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BBP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Virtus LifeSci Biotech Products ETF?
Il prezzo massimo di Virtus LifeSci Biotech Products ETF nell'ultimo anno è stato 70.59. All'interno di 48.64 - 70.59, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 68.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Virtus LifeSci Biotech Products ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Virtus LifeSci Biotech Products ETF?
Il prezzo più basso di Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) nel corso dell'anno è stato 48.64. Confrontandolo con gli attuali 69.58 e 48.64 - 70.59 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BBP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BBP?
Virtus LifeSci Biotech Products ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 68.05 e 12.01%.
- Chiusura Precedente
- 68.05
- Apertura
- 69.04
- Bid
- 69.58
- Ask
- 69.88
- Minimo
- 69.04
- Massimo
- 69.58
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 2.25%
- Variazione Mensile
- 0.61%
- Variazione Semestrale
- 19.16%
- Variazione Annuale
- 12.01%
